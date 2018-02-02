《經濟通通訊社２日專訊》海航集團關聯企業航基股份（００３５７）公布，與國家開發銀
行、工行海南分行及農行海南分行訂立貸款協議，貸款人將按共同及個別基準向公司及母公司授
出貸款，本金額７８億元人民幣，為期２０年，將用於美蘭機場二期擴建項目項目。（ｊｙ）
02/02/2018 12:12
【海航動向】航基股份等獲國開行等７８億貸款用於美蘭機場擴建
《經濟通通訊社２日專訊》海航集團關聯企業航基股份（００３５７）公布，與國家開發銀
行、工行海南分行及農行海南分行訂立貸款協議，貸款人將按共同及個別基準向公司及母公司授
出貸款，本金額７８億元人民幣，為期２０年，將用於美蘭機場二期擴建項目項目。（ｊｙ）
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