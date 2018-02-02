【聚焦人幣】人民幣兌泰銖下周起改直接交易，波幅１０％

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心公告，下周一（５日）起，銀行間外匯市場完

善人民幣兌泰銖交易方式，從人民幣兌泰銖區域交易發展為人民幣兌泰銖直接交易，銀行間即期

交易價在人民幣兌泰銖匯率中間價上下１０％的幅度內浮動。

公告稱，為積極配合國家「一帶一路」倡議，人民幣兌泰銖直接交易暫不收取交易手續費，

暫免期至２０２０年７月３１日。

人民幣兌泰銖直接交易做市商名單包括工行等五大行，以及中信銀行，還有匯豐中國、渣打

中國、盤古中國等７家外資行。（ｊｙ）

