《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心公告，下周一（５日）起，銀行間外匯市場完
善人民幣兌泰銖交易方式，從人民幣兌泰銖區域交易發展為人民幣兌泰銖直接交易，銀行間即期
交易價在人民幣兌泰銖匯率中間價上下１０％的幅度內浮動。
公告稱，為積極配合國家「一帶一路」倡議，人民幣兌泰銖直接交易暫不收取交易手續費，
暫免期至２０２０年７月３１日。
人民幣兌泰銖直接交易做市商名單包括工行等五大行，以及中信銀行，還有匯豐中國、渣打
中國、盤古中國等７家外資行。（ｊｙ）
02/02/2018 17:35
【聚焦人幣】人民幣兌泰銖下周起改直接交易，波幅１０％
《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心公告，下周一（５日）起，銀行間外匯市場完
善人民幣兌泰銖交易方式，從人民幣兌泰銖區域交易發展為人民幣兌泰銖直接交易，銀行間即期
交易價在人民幣兌泰銖匯率中間價上下１０％的幅度內浮動。
公告稱，為積極配合國家「一帶一路」倡議，人民幣兌泰銖直接交易暫不收取交易手續費，
暫免期至２０２０年７月３１日。
人民幣兌泰銖直接交易做市商名單包括工行等五大行，以及中信銀行，還有匯豐中國、渣打
中國、盤古中國等７家外資行。（ｊｙ）
|生財有道02/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－騰訊】「中國版亞馬遜」百足咁多爪 炒業績逢低吸
|生財有道02/02/2018
【儲局新掌舵】鮑威爾周六接任聯儲局主席 特朗普欠耶倫一句道謝
|生財有道02/02/2018
【A場震盪】報道指信託資金去槓桿有緩衝期 閃崩股更多源自恐慌
|國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰