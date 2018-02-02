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即市新聞

02/02/2018 19:21

《日入而息》港續成最自由經濟體，傳海南允開賭濠賭股挫，港股軟

　　《今天重點》﹡傳內地研允海南進行彩票或網絡賭博，賭股全線下跌；瑞信報告指內地研允
　　　　　　　　　海南開拓博彩業傳聞不可信，首選銀娛
　　　　　　　　﹡香港連續２４年被評為全球最自由經濟體
　　　　　　　　﹡中原ＣＣＬ指數按周再升０﹒２％至１６７﹒９６點
　　　　　　　　﹡壹傳媒（００２８２）售《壹週刊》交易告吹，指買方未付款行為視作終止
　　　　　　　　　交易
　　　　　　　　﹡文翠珊在上海出席論壇，與阿里合建無錫小鎮達共識；英國指與華簽９３億
　　　　　　　　　英鎊協議，將創２５００多個就業

　　《即日市況》﹡港股受Ａ股表現牽動，反覆收３２６０１跌４０點，成交不足千五億

　　《深滬股市》﹡信心回復滬指收升０﹒４％終止四連跌，全周累跌３％

　　《美元匯價》﹡短線英鎊見超買，中線美元續偏淡；歐元最新報１﹒２４９６╱９７，日圓
　　　　　　　　　最新報１０９﹒９０╱９１

　　《公司業績》﹡寧波銀行多賺１９％，不良貸款率跌０﹒０９個百分點

　　《公司資訊》﹡中國物流資產（０１５８９）發行１億美元優先票據，集資還境外債
　　　　　　　　﹡中國環保科技（００６４６）終止收購生育醫療保健業務
　　　　　　　　﹡正利（０３７２８）計劃收購本港空調及電機工程安裝業務
　　　　　　　　﹡君陽金融（００３９７）擬改名「權威金融」
　　　　　　　　﹡華懋料今年樓價升幅放緩，放寬按揭視乎市場承受力
　　　　　　　　﹡康宏（０１０１９）核數師安永辭任，羅兵咸永道接任
　　　　　　　　﹡壹傳媒（００２８２）今起停牌待公布原因，公司上日重申仍持有壹週刊知
　　　　　　　　　識產權
　　　　　　　　﹡嘉耀控股（０１６２６）股份簡稱更改為「旅業國際」，下周三生效
　　　　　　　　﹡立基工程（０８３６９）獲批２月１２日轉主板買賣
　　　　　　　　﹡贛鋒鋰業表示Ｈ股上市申請獲中證監受理
　　　　　　　　﹡巨匠建設（０１４５９）擬發行不超過２億美元公司債券，為期五年
　　　　　　　　﹡中國東方（００５８１）非全資附屬認購基金，涉５０００萬元人民幣
　　　　　　　　﹡中國港橋（０２３２３）梁擎宇辭任首席財務官，３月１日起生效
　　　　　　　　﹡新融宇集團（０１１５２）建議改名為「正乾金融控股」
　　　　　　　　﹡當代置業（０１１０７）１月份合同銷售２１億元人民幣，按月跌
　　　　　　　　　２８﹒８％
　　　　　　　　﹡報道指復星醫藥（０２１９６）旗下生物技術公司考慮來港上市

　　《國企紅籌》﹡中鐵建（０１１８６）中標明珠灣大橋工程項目涉３１億元
　　　　　　　　﹡民航信息（００６９６）向附屬分判兩機場離港系統服務
　　　　　　　　﹡彩虹新能源（００４３８）擬上調Ｈ股發行量，籌最多２３億元人民幣
　　　　　　　　﹡中國信達（０１３５９）擬發２５億美元有擔保優先票據
　　　　　　　　﹡同仁堂國藥（０８１３８）擬轉主板上市
　　　　　　　　﹡光大國際（００２５７）獲亞開行１億美元貸款拓垃圾發電
　　　　　　　　﹡平保（０２３１８）旗下科技業務分別完成定向私募融資

　　《神州民企》﹡桑德（００９６７）銀行帳戶結餘差異調查未果，繼續停牌
　　　　　　　　﹡新奧能源（０２６８８）今年到期尚未贖回債券共３﹒４１億美元
　　　　　　　　﹡碧桂園（０２００７）未來三年建百萬套長租公寓，短期利潤較低；短期內
　　　　　　　　　決不考慮再配股，去槓桿令資金偏緊
　　　　　　　　﹡萬達澄清無５年上市「對賭」協議，戰略投資旨在共贏
　　　　　　　　﹡李書福稱吉利（００１７５）在英國投資超４億英鎊，研發新一代蓮花跑車
　　　　　　　　﹡復星醫藥（０２１９６）附屬１５００萬元人幣組合資，開發ＡＩ醫療技術
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）與英國藥廠合作，借助大數據建內地首個醫藥打假平台
　　　　　　　　﹡天虹紡織（０２６７８）附屬以１﹒３億元人民幣收購越南海河工業區用地
　　　　　　　　﹡中國奧園（０３８８３）料１月合約銷售逾４０億元人民幣，升１﹒４倍
　　　　　　　　﹡諾奇（０１３５３）已提交復牌建議，準備答覆聯交所就復牌建議意見

　　《中國要聞》﹡習近平稱打造「黃金時代」增強版，深化金融核電合作
　　　　　　　　﹡深圳住宅地首拍，中海安居投得３塊「只租不售」地皮
　　　　　　　　﹡中保監批復人保壽險發行不超過１２０億資本補充債券；中保監據報正摸底
　　　　　　　　　人身險公司「開門紅」情況
　　　　　　　　﹡網信辦表示３月２０日起微博客須真實身份信息認證
　　　　　　　　﹡報道指信託資金去槓桿有緩衝期，閃崩股更多源自恐慌
　　　　　　　　﹡英國指與華簽９３億英鎊協議，將創２５００多個就業
　　　　　　　　﹡農發行去年末不良貸款率０﹒８１％
　　　　　　　　﹡浦發銀行表示樂視員工持股計劃相關風險敞口已大幅降低
　　　　　　　　﹡騰訊雲與聯通全面啟動３１省份落地合作
　　　　　　　　﹡人行逆回購七連停淨回籠九百億，全周回籠７６００億
　　　　　　　　﹡上海市中心一車輛衝上人行道，目前１８人送醫救治；警方稱失控撞人行道
　　　　　　　　　司機涉非法運輸危險物且車內吸煙
　　　　　　　　﹡上海明確今年發展住宅租賃，聚焦控房價、穩市場
　　　　　　　　﹡上港副總裁表示滬自貿港載體在洋山，將開發小洋山北側
　　　　　　　　﹡中行夥八房企進軍住房租賃金融，提供融資規模２０００億元；中行與上海
　　　　　　　　　八家國企簽人才公寓協議，金額１７００億元
　　　　　　　　﹡錢寶網實際控制人張小雷等１２人涉非法吸存款罪逮捕
　　　　　　　　﹡航基股份等獲國開行等７８億貸款用於美蘭機場擴建
　　　　　　　　﹡文翠珊在上海出席論壇，與阿里合建無錫小鎮達共識
　　　　　　　　﹡中金所表示下周一起５年期國債期貨合約平今倉免手續費
　　　　　　　　﹡中證監表示有序推進境外交易者參與境內鐵礦石期貨交易；中證監對５宗案
　　　　　　　　　件作行政處罰，涉申通股份等；命名新規令帶「港股」字樣基金批復數量下
　　　　　　　　　降
　　　　　　　　﹡陝西煤業遭股東三峽資本減持近２７００萬股
　　　　　　　　﹡人民幣兌泰銖下周起改直接交易，波幅１０％
　　　　　　　　﹡中銀監查質押貸款案，罰郵儲工行等１９機構逾半億

　　《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，兩連升止步，全周累跌０﹒２％

　　《其他消息》﹡立法會內委會就條例草案成立法案委員會
　　　　　　　　﹡被取消參選資格，劉？匡考慮提選舉呈請
　　　　　　　　﹡內委會否決東區區議員被阻入區議會的急切口頭質詢
　　　　　　　　﹡林鄭月娥訪京到訪港澳辦，獲張曉明迎接
　　　　　　　　﹡曾鈺成稱須制定清晰條文讓選舉參選人知道會否被ＤＱ
　　　　　　　　﹡政府歡迎華特迪士尼任命新任亞太區總裁及董事總經理
　　　　　　　　﹡香港連續２４年被評為全球最自由經濟體
　　　　　　　　﹡代理指今年私人住宅落成量２﹒２萬個，是１４年新高
　　　　　　　　﹡國泰由香港飛馬尼拉航班引擎故障須折返，無人受傷
　　　　　　　　﹡深股通額度全日用近１２億元；滬股通連續五日賣盤超買盤，流出
　　　　　　　　　１１﹒５９億
　　　　　　　　﹡上月住宅樓宇買賣合約４９８億元，按年升８１﹒５％
　　　　　　　　﹡中原ＣＣＬ指數按周再升０﹒２％至１６７﹒９６點
　　　　　　　　﹡經絡表示１月四大銀行市佔率６６％，匯豐市佔率最高
　　　　　　　　﹡中原表示１月樓花按揭按月跌１４％，銀行推定按搶市場
（ｚｚ）

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