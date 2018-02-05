《日出而作》道指挫６６５點債息四年高位，ＡＤＲ港指挫６３０點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５５２０．９６ 跌 ６６５．７５點╱２．５４％

標普５００ ２７６２．１３ 跌 ５９．８５點╱２．１２％

納斯達克 ７２４０．９５ 跌 １４４．９２點╱１．９６％

倫敦富時１００ ７４４３．４３ 跌 ４６．９６點╱０．６３％

法蘭克福ＤＡＸ １２７８５．１６ 跌 ２１８．７４點╱１．６８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３６４．９８ 跌 ８９．５７點╱１．６４％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．０６，歐元兌美元１．２４５０



《最新資訊》﹡美國３大銀行禁信用卡買虛擬貨幣

﹡埃克森美孚及雪佛龍季績遜預期，股價重挫逾５％

﹡耶倫離任前預期聯儲局將繼續逐步加息

﹡三藩市聯儲：美國今年加息三至四次是合理的

﹡美國非農新增職位２０萬個，勝預期

﹡太古擴版圖，鰂魚涌仁孚華廈工廈申強拍

﹡房委會首季將推售４４００伙居屋樓花

﹡恆地（０００１２）１０３８萬增購，土瓜灣舊樓２伙

﹡陳茂波：填海建市鎮，解決住屋問題關鍵

﹡新盤愈凍愈旺，馬頭角津匯首批沽８５％

﹡美國就業數據理想，美元兌主要貨幣上漲

﹡去年ＭＰＦ投資收益３８３億元

﹡文翠珊目標７周內達成過渡期協議

﹡聯合國報告指責中國及俄羅斯等破壞對北韓制裁

﹡邱騰華形容「一帶一路」論壇，３大亮點

﹡民眾金融（００２７９）：正商討可能出售策略性投資

﹡首都創投（０２３２４）折讓１４％配新股，淨籌２６６０萬元

﹡康達（０６１３６）１月簽訂特許經營協議處理規模增１６％

﹡煜榮集團（０１５３６）開市前停牌，暫未悉原因

﹡領展（００８２３）再回購１３０萬股，涉資逾８８３６萬元

﹡鎮科集團（００８５９）開市前停牌，公眾持股量未合規

﹡瑞聲（０２０１８）獲高盛升目標約１倍，野村籲買多隻內險股



《國企紅籌》﹡中航資本：旗下中航投資擬增資擴股不超過１１０億元

﹡騰訊２５億入股海瀾之家５﹒３１％，設百億產業基金

﹡阿里旗下印度遊戲平台，面世數日吸逾１０萬客

﹡萬科（０２２０２）１月份銷售額近６８０億人幣，按年增４１％

﹡眾安在線（０６０６０）：車險借力微信，盼成主導業務

﹡北水回升逾倍，大舉買神華兗煤匯控瑞聲平保（０２３１８）工行

（０１３９８）



《神州民企》﹡金衛醫療（００８０１）投資合夥醫健企業逾１１億人幣，今早復牌



《中國要聞》﹡華潤５２億元入股山西汾酒

﹡中金：大市值Ａ股繼續大幅調整的可能性不大



《新股上市》﹡港交所（００３８８）新股ＩＰＯ定價可低於招股價範圍下限一成

