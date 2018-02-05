  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/02/2018 08:02

《日出而作》道指挫６６５點債息四年高位，ＡＤＲ港指挫６３０點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５５２０．９６　跌　　６６５．７５點╱２．５４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７６２．１３　跌　　　５９．８５點╱２．１２％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７２４０．９５　跌　　１４４．９２點╱１．９６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４４３．４３　跌　　　４６．９６點╱０．６３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７８５．１６　跌　　２１８．７４點╱１．６８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３６４．９８　跌　　　８９．５７點╱１．６４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．０６，歐元兌美元１．２４５０
　
　　《最新資訊》﹡美國３大銀行禁信用卡買虛擬貨幣
　　　　　　　　﹡埃克森美孚及雪佛龍季績遜預期，股價重挫逾５％
　　　　　　　　﹡耶倫離任前預期聯儲局將繼續逐步加息
　　　　　　　　﹡三藩市聯儲：美國今年加息三至四次是合理的
　　　　　　　　﹡美國非農新增職位２０萬個，勝預期
　　　　　　　　﹡太古擴版圖，鰂魚涌仁孚華廈工廈申強拍
　　　　　　　　﹡房委會首季將推售４４００伙居屋樓花
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）１０３８萬增購，土瓜灣舊樓２伙
　　　　　　　　﹡陳茂波：填海建市鎮，解決住屋問題關鍵
　　　　　　　　﹡新盤愈凍愈旺，馬頭角津匯首批沽８５％
　　　　　　　　﹡美國就業數據理想，美元兌主要貨幣上漲
　　　　　　　　﹡去年ＭＰＦ投資收益３８３億元
　　　　　　　　﹡文翠珊目標７周內達成過渡期協議
　　　　　　　　﹡聯合國報告指責中國及俄羅斯等破壞對北韓制裁
　　　　　　　　﹡邱騰華形容「一帶一路」論壇，３大亮點
　　　　　　　　﹡民眾金融（００２７９）：正商討可能出售策略性投資
　　　　　　　　﹡首都創投（０２３２４）折讓１４％配新股，淨籌２６６０萬元
　　　　　　　　﹡康達（０６１３６）１月簽訂特許經營協議處理規模增１６％
　　　　　　　　﹡煜榮集團（０１５３６）開市前停牌，暫未悉原因
　　　　　　　　﹡領展（００８２３）再回購１３０萬股，涉資逾８８３６萬元
　　　　　　　　﹡鎮科集團（００８５９）開市前停牌，公眾持股量未合規
　　　　　　　　﹡瑞聲（０２０１８）獲高盛升目標約１倍，野村籲買多隻內險股
　
　　《國企紅籌》﹡中航資本：旗下中航投資擬增資擴股不超過１１０億元
　　　　　　　　﹡騰訊２５億入股海瀾之家５﹒３１％，設百億產業基金
　　　　　　　　﹡阿里旗下印度遊戲平台，面世數日吸逾１０萬客
　　　　　　　　﹡萬科（０２２０２）１月份銷售額近６８０億人幣，按年增４１％
　　　　　　　　﹡眾安在線（０６０６０）：車險借力微信，盼成主導業務
　　　　　　　　﹡北水回升逾倍，大舉買神華兗煤匯控瑞聲平保（０２３１８）工行
　　　　　　　　　（０１３９８）
　
　　《神州民企》﹡金衛醫療（００８０１）投資合夥醫健企業逾１１億人幣，今早復牌
　　
　　《中國要聞》﹡華潤５２億元入股山西汾酒
　　　　　　　　﹡中金：大市值Ａ股繼續大幅調整的可能性不大

　　《新股上市》﹡港交所（００３８８）新股ＩＰＯ定價可低於招股價範圍下限一成

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態05/02/2018
美3大行 禁信用卡買虛擬幣
興證快訊05/02/2018
美息及美元走勢
生財有道02/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－騰訊】「中國版亞馬遜」百足咁多爪 炒業績逢低吸
生財有道02/02/2018
【儲局新掌舵】鮑威爾周六接任聯儲局主席 特朗普欠耶倫一句道謝
生財有道02/02/2018
【A場震盪】報道指信託資金去槓桿有緩衝期 閃崩股更多源自恐慌
國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
用包容來包裝的包庇 13
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 25
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介
小薯茶水間 NEW
【五個不能犯的錯】天天寫，都會寫出一封失禮的email？ 4
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
星座命理
【極速療傷！】分手後最易投入新戀情，原來是這3個星座？ 1
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 新文章
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休遇著大牛市
知‧解醫學 ． 姜素婷
「藥房」是騙錢的地方？社區藥劑師先天不足之謎 8
我家私房菜 ． 韋太
【新年好滋味】蒜香椒鹽豬柳 3
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯
台灣熱話 ． 姚超文
【人氣測試機】蔡英文「萬物當春、幸福共好」春聯負評不斷 5
玩樂好去處
【朱古力控攻略】編輯精選推介！玩轉微型「細」界＋朱古力「黑膠」碟 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
是真跌嗎？
玄來更精彩 ． 黃美雲
【開個靚頭】歲晚新春做乜嘢先會全年大吉？ 2
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 4
創業兵團
砵蘭街米芝蓮小店 8成名廚曾光顧
陶冬天下 ． 陶冬
Reflation, rethinking and reposition
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 685
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 105
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷 1
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 4
健康大晒 NEW
【救腦三小時】5步簡單測試「腦中風」！必須了解的緊急應對措施 2
健康解「迷」
【難以置信】拉筋不但可紓緩痛症，更可延年益壽？ 4
產品簡介

【etnet New Year Bonus賞你】ELEMENTS圓方‧如意吉祥利是封套裝

【etnet New Year Bonus賞你】 新城市廣場‧「LEGO® minifigures祝賀潮語利是封」賀年版及揮春

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 Guerlain 幻彩流星甜心高光美妝粉餅

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊