《外資精點》花旗：偏好Ｈ股多過Ａ股，純屬短期回調非系統性風險

《經濟通通訊社５日專訊》花旗集團發表研究報告指，偏好Ｈ股多過Ａ股。該行指內地在岸

股市受壓，尤其是中小型市值股票，股價大跌除了與盈警有關，另外市場關注資產管理行業推行

金融去槓桿，或因此觸發部份沽售。

該行又指今年首四周股市表現強勢，在農曆新年前回調並不意外。該行認為純屬短期回調，

並非系統性風險。該行相信最新調整與流動性及投資情緒相關，而股價下跌限於個股，並非整個

市場。該行提到金融方面的供給側改革為今年內地政府工作首要，同時為潛在市場風險。該行預

期金融政策料會在人大會議之後收緊，流動性同時會趨向緊張，今年第二季或會出現調整。

另外，該行對離岸市場較為樂觀，因內地資金流入，以及財富管理機構及海外基金增加股票

資產。保險金將會繼續是南下資金的主要來源，料每年額外增加２０００至３０００億人民幣。

內地收緊財富管理業監管，料會使更多資產配置到離岸股票。該行料今年整體南下資金達到５０

００億元規模，去年為３４００億元。環球基金每增加１００點子配置中港股市，相當於２００

０億的資金流入。（ｌｙ）



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