【港股劇挫】Ａ股倒升港股午後曾跌不足４００點，現報３２１９９

《經濟通通訊社５日專訊》Ａ股倒升，港股午後初段跌幅曾收窄至３８０點報３２２２１，

最新則報３２１９９，跌４０２點或１﹒２３％，主板成交１０６６﹒８４億元。港股午市收挫

５７８點報３２０２２，最多曾瀉８８９點。

滬指報３４６８，倒升５﹒９８點或０﹒１７％；國指報１３４１９點軟１１９點或

０﹒８８％。

部分中資金融股反彈，中國太保（０２６０１）倒升近３％報４１﹒５５元；信行（００９

９８）亦升近１％報６﹒５１元。

藍籌股方面，港交所（００３８８）跌１﹒４５％，報２８４﹒８元；騰訊（００７００）

挫２﹒１７％，報４４２﹒６元；瑞聲（０２０１８）暫升幅領漲藍籌股，並獲高盛升目標約

１倍，由９７元升至１９８元，投資評級由「中性」上調至「買入」，現倒升３﹒０５％，報

１４５﹒４元；平保（０２３１８）仍跌１﹒１６％，報８９﹒６５元；舜宇（０２３８２）僅

回軟０﹒２７％，報１１１﹒８元。

美國加息步伐或加快，本地地產股走低，恆地（０００１２）挫２﹒３２％，報

５２﹒５５元；新地（０００１６）急跌２﹒５５％，報１２９﹒９元；新世界（０００１７）

亦跌２﹒５９％，報１２﹒０４元；信置（０００８３）急跌３﹒０１％，報１４﹒２元，暫表

現最差恆指成分股；長實集團（０１１１３）回吐１﹒９４％，報７３﹒１５元。（ｇｖ）

