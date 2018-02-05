《經濟通通訊社５日專訊》即月期指最後交易價３２０３３跌４７５點，低水２１２點，成
交１９３５１３張。即月國指期貨最後交易價１３３９７，跌１３１點，低水８２點，成交
１４４５５５張。（ｆｆ）
05/02/2018 16:31
【港股劇挫】期指最後交易價３２０３３挫４７５點，低水２１２點
《經濟通通訊社５日專訊》即月期指最後交易價３２０３３跌４７５點，低水２１２點，成
交１９３５１３張。即月國指期貨最後交易價１３３９７，跌１３１點，低水８２點，成交
１４４５５５張。（ｆｆ）
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