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即市新聞

05/02/2018 16:59

《盤後部署》港股短期或會再下試屠牛，３１５００見初步支持

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國上周五（２日）公布的１月非農新增職位高於市場預期的
１８萬份，錄得２０萬份，而失業率則繼續保持在４﹒１％。隨著美國最新就業數據理想，市場
預期聯儲局會加快加息步伐以壓制通脹升溫，美國十年期國債孳息率一度升至２﹒８６厘，再創
近四年新高，進一步觸發市場恐慌，拖累美股三大指數全線急瀉，跌幅分別介乎５９點至６６５
點。
　　外圍急插港股今早低開８８６點，但隨著中資金融股Ａ股造好，帶動滬指全日升２５點，港
股跌幅亦持續收窄，加上不少重磅股於低位見承接，港股午後跌幅更收窄至不足４００點，最終
全日跌３５６點，報３２２４５點，三萬二大關失而復得。全日總成交１６９９﹒３６億元，較
上日增加近１５％。
　　滬指全日大幅波動，在３４０６至３４８７之間波動，收報３４８７，升２５點或
０﹒７３％。國指收報１３４７９點，跌０﹒４３％或５８點。

＊澳英紐多國舉行議息會議，美元走勢或相對波動＊

　　上周五美國公布非農數據後，聯儲局前主席耶倫在４年任期內的最後一日稱，經濟增長穩定
、薪酬加速上升，以及就業市場趨緊，意味著聯儲局可能需要繼續逐步加息。據利率期貨市場數
據顯示，３月份及５月份加息機率分別高達９２﹒８％及９３﹒３％。
　　事實上，隨著市場更加鞏固了今年加息三次的預期，亦變相加大美元反彈的壓力，美匯指數
上周五大幅反彈０﹒５９％，為三個月以最大單日升幅。若後市出台的美國經濟數據優於預期，
美元勢必再現反彈，預期將令商品市場及股市出現震盪，並同時推升美國十年期國債孳息。美債
息抽升除增加企業借貸成本外，亦變相減低美國息口股的吸引力。
　　另外，國際油價自去年以來持續上揚，油價上升成為美國原油增產誘因，料布蘭特期油難衝
破７０美元阻力位，意味暫未對推升通脹造成太大壓力。本周澳洲、英國及新西蘭將會舉行議息
會議，料美元走勢會較為波動。

＊國指改革明日收市後公布，石藥申洲安踏可看好＊

　　Ａ股上周連跌四日後，於上周五開始見反彈，而今日在金融股的帶動下再續上日升勢，滬指
最終重返２０天線。即使Ａ股暫時收復失地，但今日滬深兩市成交進一步收縮至４４７４億元人
民幣，暫低於１月份逾５０００億元人民幣的日均成交。隨著農曆新年臨近，料Ａ股成交難有大
漲空間，預期整體走勢會以窄幅上落為主。
　　儘管港股今日出現明顯調整，但重磅股於低位見有不少買盤承接，滬深之港股通淨流入今日
更高見１０２﹒３４億元人幣，創互聯互通開通以來第二高淨流入，其中內銀股更成為北水主要
掃貨對象，進一步反映資金仍然看好後市表現。縱使在北水支撐下港股跌勢見收窄，但新年假期
臨近影響資金入市意慾，加上據瑞信牛熊證街貨分布圖顯示，３１９００至３１９９９為牛證重
貨區，不排除港股會下試「屠牛」，投資者對短期後市表現不宜過分樂觀，暫以３１５００作支
持，３３０００見阻力。
　　另外，恆指公司將於明日收市後公布季檢，並宣布會在國指上加入１０隻民企及紅籌，其中
，作為藍籌的騰訊（００７００）、中海外（００８８３）及潤地（０１１０９）等大熱預期可
入選。不過，市場已大致消化有關消息，料明日相關股份股價不會有太大變動。不屬於恆指成分
股的石藥（０１０９３）、申洲（０２３１３）及安踏（０２０２０）等民企亦獲唱好成為國指
新貴，或會更吸引資金追捧。（ｔｔ）

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