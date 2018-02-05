《經濟通通訊社５日專訊》南韓表示，北韓去年從南韓竊取數以十億韓圜計的加密貨幣，而
且北韓仍在企圖非法入侵南韓的交易所。
南韓國會情報委員會成員Ｋｉｍ Ｂｙｕｎｇ－ｋｅｅ稱，北韓透過電子郵件，入侵加密貨
幣交易所及交易所客戶的私人資料，並可能竊取數以十億韓圜計的加密貨幣，政府正在盡最大努
力阻止被進一步入侵。（ｍｎ）
05/02/2018 15:32
【代幣風暴】南韓：去年被北韓竊取數以十億韓圜計加密貨幣
《經濟通通訊社５日專訊》南韓表示，北韓去年從南韓竊取數以十億韓圜計的加密貨幣，而
且北韓仍在企圖非法入侵南韓的交易所。
南韓國會情報委員會成員Ｋｉｍ Ｂｙｕｎｇ－ｋｅｅ稱，北韓透過電子郵件，入侵加密貨
幣交易所及交易所客戶的私人資料，並可能竊取數以十億韓圜計的加密貨幣，政府正在盡最大努
力阻止被進一步入侵。（ｍｎ）
|國際動態05/02/2018
美3大行 禁信用卡買虛擬幣
|興證快訊05/02/2018
美息及美元走勢
|生財有道02/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－騰訊】「中國版亞馬遜」百足咁多爪 炒業績逢低吸
|生財有道02/02/2018
【儲局新掌舵】鮑威爾周六接任聯儲局主席 特朗普欠耶倫一句道謝
|生財有道02/02/2018
【A場震盪】報道指信託資金去槓桿有緩衝期 閃崩股更多源自恐慌
|國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰