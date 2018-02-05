【代幣風暴】南韓：去年被北韓竊取數以十億韓圜計加密貨幣

《經濟通通訊社５日專訊》南韓表示，北韓去年從南韓竊取數以十億韓圜計的加密貨幣，而

且北韓仍在企圖非法入侵南韓的交易所。

南韓國會情報委員會成員Ｋｉｍ Ｂｙｕｎｇ－ｋｅｅ稱，北韓透過電子郵件，入侵加密貨

幣交易所及交易所客戶的私人資料，並可能竊取數以十億韓圜計的加密貨幣，政府正在盡最大努

力阻止被進一步入侵。（ｍｎ）

