【預算前瞻】會計師公會料今年財政盈餘１７６０億，儲備逾萬億元

《經濟通通訊社５日專訊》香港會計師公會今日就財政預算案發表稅務建議。公會估計

２０１７至１８年度財政盈餘達１７６０億元，而財政儲備將增至超過１﹒１萬億元，主要由於

政府賣地收入高於預期，以及印花稅收入增加。公會估計政府賣地收入達１８５０億元，比政府

預計的多８４０億元，而印花稅收入亦較政府估計的高出３００億元。

香港會計師公會稅務師會執行委員會主席蘇國基表示，歡迎政府去年公布成立稅務政策組，

認為應擴大小組的負責範疇。他又指政府應為稅務局及稅務政策組投放更多資源，研究長遠可持

續性、擴闊稅基、以及檢討現有稅務優惠成效等稅務事宜。

另外，公會財政預算案建議委員會召集人伍耀煇指出，歡迎施政報告內為合資格研發開支提

供３００％的超額扣稅，但初創公司成立初期可能未有利潤，所以向初創公司提供退稅是激勵投

資研發的更有效方法。

公會建議，為未有能力置業而在私人市場租屋的納稅人提供每年最高１０萬元租金支出稅務

扣減。而私人醫療保險支出的稅務扣減，則建議每名納稅人及其每名受養人每年最多１﹒２萬元

稅務扣減。電動車方面，公會建議政府應鼓勵市民採用電動車，研究就商用停車場增設充電站給

予稅務優惠，政府應至少考慮為電動車更換汽油或柴油引擊車，或首次購買電動車人士，提供較

高的電動車首次登記稅寬免額。（ｄｌ）

