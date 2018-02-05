《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上交所舉行上市公司現金分紅專項說明會。
上交所表示，在組織召開現場說明的同時，還向３家市場質疑比較大的多年未分紅公司，以及８
家具備分紅條件但不分紅或分紅較少的公司發出監管工作函，要求公司高度重視現金分紅工作，
持續提升上市公司質量，切實通過真金白銀回報投資者。
05/02/2018 18:43
【駐滬專電】上交所：向１１家公司發監管函，因不分紅或分紅少
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上交所舉行上市公司現金分紅專項說明會。
上交所表示，在組織召開現場說明的同時，還向３家市場質疑比較大的多年未分紅公司，以及８
家具備分紅條件但不分紅或分紅較少的公司發出監管工作函，要求公司高度重視現金分紅工作，
持續提升上市公司質量，切實通過真金白銀回報投資者。
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