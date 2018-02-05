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即市新聞

05/02/2018 12:45

《午市前瞻》港股殺牛後有望趨穩定，３２３００點作短線阻力

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國股市上周五（２日）重挫，受到美國就業數據強勁，市場擔
心通脹升溫，將促使美聯儲局加快加息步伐，以及美債收益率急升，再創近四年新高等不利因素
影響，道指急瀉６６４點或２﹒５％收２５５２０，錄得２０個月最大單日跌幅。
　　外圍氣氛突轉差，港股夜期亦大跌４１３點，而ＡＤＲ港股比例指數更重挫６３０點收
３１９７１，穿三萬二。港股今日（５日）開市即跟隨外圍，急瀉８８６點或２﹒７２％，報
３１７１５；國指則下跌４１６點或３﹒０８％，報１３１２２點，重磅股騰訊
（００７００）、平保（０２３１８）競價均跌近４％。
　　其後內銀股低位見承托，而Ａ股受到財新服務ＰＭＯ增幅強刺激，跌幅亦急速收窄至僅
０﹒２％，港股跌勢才得以喘定，最高見３２０３７。半日收跌５７８點或１﹒８％，
報３２０２２，收低廿天線（約３２２０２）；國指亦挫２２４點或１﹒７％報１３３１４。半
日主板成交已錄得９７２﹒１億元。
　　
＊重磅股跌勢喘定，瑞聲大跌市仍造好＊

　　重磅藍籌股方面，騰訊與多間Ａ股公司合作，包括航天信息（滬：６００２７１）、海瀾之
家（滬：６００３９８）及步步高（深：００２２５１），但開市後仍隨市挫逾４％低見
４３２﹒８元，幸而有買盤吸納，半日只走低２﹒７％報４４０元；平保亦被野村續予中性評級
，收跌１﹒９％報８９元。
　　港股重傷，港交所（００３８８）一度跌穿２８０元關，見２７８元，其後亦隨市回穩，半
日跌近２％報２８４﹒４元。內銀股跌受挫，但跌幅介乎１至３％。
　　瑞聲（０２０１８）獲高盛上調目標價１倍，由９７元升至１９８元，評級由中性上調至買
入。刺激股價由大跌近６％至１３２﹒８元，轉為倒升逾２％報１４４﹒６元，為半日最佳藍籌


＊廣汽國航領漲國指股，品牌中國未炒完＊

　　人民幣續強勢，航空股率先跑出，國航（００７５３）急升逾２％報１２﹒１元，為第二佳
國指成分股；廣汽（０２２３８）緊隨其後，公司上周五收市後公布１月銷量升逾２５％，獲瑞
信予「跑贏大市」，帶動股價跳起２﹒５％報１７﹒９４元，為最佳國指股。
　　個別股份則見炒風，品牌中國（００８６３）上周急漲２﹒７倍後，現再大幅炒高
３６﹒６％報２３﹒５元；景瑞（０１８６２）發盈喜，料去年純利增最少４﹒５倍，半日股價
亦大幅飆升３６﹒８％報４﹒１６元，最大升幅個股。

＊姚浩然：假期因素影響，北水流入料漸減＊

　　時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，雖然港股今早低開８８６點至
３１７１５點，但他認為港股情況仍然不算太差，以黃金比率去推算，預期港股於３１４４０點
左右會見支持，加上今日３１９００點以上的恆指牛證「被屠」後，預計港股短期走勢已經可以
變得穩定。他認為，美金繼續疲弱下，新興市場按道理表現不會太差，預計港股短線能見反彈。
不過因為農曆假期將至，港股通下周將暫停，市場缺乏北水支持之下，升勢會受到限制，短期以
３２３００點至３２４００點左右作阻力位。
　　恆指公司明日公布季檢，被指為國指熱門股之一的騰訊今早隨大市回軟，姚氏預計，騰訊會
於４３０元至４４０元水平見支持，投資者可以先行買第一注。內銀方面，他認為市場會再炒作
一輪內銀ＰＢ重估的因素，因此建議可以考慮待內銀股再適度回調之後買入，其建議建行
（００９３９）於８﹒６元至８﹒７元附近分注吸納。（ｍｌ、ｆｆ）

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