《午市前瞻》港股殺牛後有望趨穩定，３２３００點作短線阻力

《經濟通通訊社５日專訊》美國股市上周五（２日）重挫，受到美國就業數據強勁，市場擔

心通脹升溫，將促使美聯儲局加快加息步伐，以及美債收益率急升，再創近四年新高等不利因素

影響，道指急瀉６６４點或２﹒５％收２５５２０，錄得２０個月最大單日跌幅。

外圍氣氛突轉差，港股夜期亦大跌４１３點，而ＡＤＲ港股比例指數更重挫６３０點收

３１９７１，穿三萬二。港股今日（５日）開市即跟隨外圍，急瀉８８６點或２﹒７２％，報

３１７１５；國指則下跌４１６點或３﹒０８％，報１３１２２點，重磅股騰訊

（００７００）、平保（０２３１８）競價均跌近４％。

其後內銀股低位見承托，而Ａ股受到財新服務ＰＭＯ增幅強刺激，跌幅亦急速收窄至僅

０﹒２％，港股跌勢才得以喘定，最高見３２０３７。半日收跌５７８點或１﹒８％，

報３２０２２，收低廿天線（約３２２０２）；國指亦挫２２４點或１﹒７％報１３３１４。半

日主板成交已錄得９７２﹒１億元。



＊重磅股跌勢喘定，瑞聲大跌市仍造好＊



重磅藍籌股方面，騰訊與多間Ａ股公司合作，包括航天信息（滬：６００２７１）、海瀾之

家（滬：６００３９８）及步步高（深：００２２５１），但開市後仍隨市挫逾４％低見

４３２﹒８元，幸而有買盤吸納，半日只走低２﹒７％報４４０元；平保亦被野村續予中性評級

，收跌１﹒９％報８９元。

港股重傷，港交所（００３８８）一度跌穿２８０元關，見２７８元，其後亦隨市回穩，半

日跌近２％報２８４﹒４元。內銀股跌受挫，但跌幅介乎１至３％。

瑞聲（０２０１８）獲高盛上調目標價１倍，由９７元升至１９８元，評級由中性上調至買

入。刺激股價由大跌近６％至１３２﹒８元，轉為倒升逾２％報１４４﹒６元，為半日最佳藍籌

。



＊廣汽國航領漲國指股，品牌中國未炒完＊



人民幣續強勢，航空股率先跑出，國航（００７５３）急升逾２％報１２﹒１元，為第二佳

國指成分股；廣汽（０２２３８）緊隨其後，公司上周五收市後公布１月銷量升逾２５％，獲瑞

信予「跑贏大市」，帶動股價跳起２﹒５％報１７﹒９４元，為最佳國指股。

個別股份則見炒風，品牌中國（００８６３）上周急漲２﹒７倍後，現再大幅炒高

３６﹒６％報２３﹒５元；景瑞（０１８６２）發盈喜，料去年純利增最少４﹒５倍，半日股價

亦大幅飆升３６﹒８％報４﹒１６元，最大升幅個股。



＊姚浩然：假期因素影響，北水流入料漸減＊



時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，雖然港股今早低開８８６點至

３１７１５點，但他認為港股情況仍然不算太差，以黃金比率去推算，預期港股於３１４４０點

左右會見支持，加上今日３１９００點以上的恆指牛證「被屠」後，預計港股短期走勢已經可以

變得穩定。他認為，美金繼續疲弱下，新興市場按道理表現不會太差，預計港股短線能見反彈。

不過因為農曆假期將至，港股通下周將暫停，市場缺乏北水支持之下，升勢會受到限制，短期以

３２３００點至３２４００點左右作阻力位。

恆指公司明日公布季檢，被指為國指熱門股之一的騰訊今早隨大市回軟，姚氏預計，騰訊會

於４３０元至４４０元水平見支持，投資者可以先行買第一注。內銀方面，他認為市場會再炒作

一輪內銀ＰＢ重估的因素，因此建議可以考慮待內銀股再適度回調之後買入，其建議建行

（００９３９）於８﹒６元至８﹒７元附近分注吸納。（ｍｌ、ｆｆ）

