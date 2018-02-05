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05/02/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水創開通以來第二高，大舉買入匯控騰訊工行瑞聲

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國股市上周五（２日）重挫，令本周初的香港股市異常波動，
但同時亦吸引大批北水來港抄底。周一港股主板成交１６９９﹒３６億元，較上周五增加約
１５％；北水大幅飆升４８﹒３５億元人民幣至１０２﹒３６億元人民幣，創港股通開通以來第
二高的淨流入，深圳北水亦創港股通（深）單日淨流入的最高紀錄，錄２６﹒８６億元人民幣；
港股通成交額錄１７３﹒５億元；佔大市成交１０﹒２１％。
　　美國就業數據強勁，但市場擔心通脹升溫，促使聯儲局加息步伐加快，加上受美債收益率急
升等不利因素影響，道指上周五急瀉６６４點或２﹒５％收報２５５２０點，錄得２０個月最大
單日跌幅。外圍氣氛急轉直下，港股夜期亦曾大跌４１３點，拖累港股周一緊隨低開８８６點，
騰訊（００７００）等各個板塊均齊齊向下，直至內地滬綜指午後於３４００點關口靠穩，及後
更止跌回升０﹒７３％，再次帶動多隻中資金融股於尾市造好，最終港股全日跌勢大幅收窄，全
日僅跌３５６﹒５６點，報３２２４５﹒２２點。

＊１０２億北水撐港股，匯控單日流入近１６億＊

　　港股波動吸引北水來港抄底，１０２﹒３６億元人民幣南下資金創港股通開通以來第二高，
大象匯控（００００５）成資金避險集中處，周一單日買入１５﹒６８億，惟匯控全日仍收跌
１﹒０２％，報８２﹒８５元；中資金融股獲大量南下資金買入，工行（０１３９８）全日升
０﹒６８％，北水周一買入６﹒９１億；中行（０３９８８）跌０﹒２２％，北水流入４﹒８７
億；中信銀行（００９９８）全日急漲３﹒８７％，北水買入１﹒４億；平保（０２３１８）連
跌多日後再獲北水青睞，周一買入４﹒６２億；農行（０１２８８）反而錄得９２２６萬北水沽
盤，惟全日股價仍升１﹒０６％。

＊瑞聲升逾４％冠藍籌，騰訊軟近３％獲９億北水吸納＊

　　科技股方面，瑞聲（０２０１８）獲高盛上調目標價１倍，由９７元升至１９８元，全日逆
市急升４﹒１８％，報１４７元，為全日表現最好藍籌，北水周一買入３﹒２６億；重磅股騰訊
與多間Ａ股公司合作，包括航天信息（滬：６００２７１）、海瀾之家（滬：６００３９８）及
步步高（深：００２２５１），惟騰訊全日仍跌２﹒５２％報４４１元，周一南下資金買入
９﹒４億；個別資源股亦有北水吸納，紫金（０２８９９）繼上周飆逾８％創七年高後，周一再
漲３﹒１３％，北水買入３﹒７８億；兗州煤（０１１７１）周一亦有３﹒８１億北水買盤，惟
全日跌２﹒４６％。（ｅｎ）

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