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05/02/2018 14:24

【駐京專電】中央農辦：地方政府不得借鄉村振興之名違法變相舉債

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中央農辦主任韓俊就鄉村振興戰略投資的落
實進行解讀。他表示，中央一號文件對於解決實施鄉村振興戰略「錢從哪裡來的問題」有全面的
謀劃，明確提出要加快形成財政優先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的多元投入格局確保投
入力度不斷增強總量不斷增加。重點是以下三個方面：
　　第一明確要求確保公共財政更大力度向　「三農」傾斜。公共財政首先得給力要加快建立涉
農資金整合的長效機制發揮財政資金「四兩撥千斤」作用通過財政資金撬動更多金融資金和社會
資金投向鄉村振興。同時要規範地方政府舉債融資行為不得借鄉村振興之名違規違法變相舉債。
　　第二農村金融要回歸本源。要堅持農村金融改革的正確方向健全符合農業農村特點的農村金
融服務體系農村金融機構要為鄉村振興提供多元化、多樣化的金融服務要把金融資源配置到農村
經濟社會發展的關鍵領域和薄弱環節。根據部署下一段還要出台關於金融服務鄉村振興的指導意
見起草金融服務鄉村振興的考核評估辦法。
　　第三拓寬資金籌措渠道。長期以來土地出讓收益可以說是「取之於鄉用之於城」直接用在農
村建設的比重是比較低的。要創新政策機制把土地增值收益這塊「蛋糕」切出更大的一塊用於支
持脫貧攻堅和鄉村振興。文件提出要嚴格控制未利用地開墾集中力量推動高標準農田建設建立高
標準農田等新增耕地指標和城鄉建設用地增減掛？節？指標跨省域調劑機制將所得收益全部用於
支持脫貧攻堅和鄉村振興。

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