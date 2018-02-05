【駐滬專電】上交所點名表揚高額分紅公司，神華中車福耀在列

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上交所舉行上市公司現金分紅專項說明會。

上交所表示，現金分紅的連續性和穩定性進一步加強，公司分紅總體比例始終維持在３０％以上

水平，湧現出一批長期穩定高額分紅的藍籌公司，如中國神華（０１０８８）

（滬：６０１０８８）、中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）、福耀玻璃

（０３６０６）（滬：６００６６０）、上汽集團（滬：６００１０４）等。

