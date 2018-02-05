《經濟通通訊社５日專訊》美東汽車（０１２６８）發盈喜，估計集團截至去年１２月底的
全年純利，按年錄得超過６０％以上的增幅。
集團表示，增幅乃受惠於銷售額健康增長，加上毛利率、淨利率有所提升。另外，品牌結構
以及「單城市單店」的長期可持續改善。（ｅｌ）
05/02/2018 17:11
【企業盈喜】美東汽車料去年錄得逾六成純利增幅，銷售額健康增長
《經濟通通訊社５日專訊》美東汽車（０１２６８）發盈喜，估計集團截至去年１２月底的
全年純利，按年錄得超過６０％以上的增幅。
集團表示，增幅乃受惠於銷售額健康增長，加上毛利率、淨利率有所提升。另外，品牌結構
以及「單城市單店」的長期可持續改善。（ｅｌ）
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