【企業盈喜】美東汽車料去年錄得逾六成純利增幅，銷售額健康增長

《經濟通通訊社５日專訊》美東汽車（０１２６８）發盈喜，估計集團截至去年１２月底的

全年純利，按年錄得超過６０％以上的增幅。

集團表示，增幅乃受惠於銷售額健康增長，加上毛利率、淨利率有所提升。另外，品牌結構

以及「單城市單店」的長期可持續改善。（ｅｌ）

