《滬港通》北上全日流出３４﹒３２億，南下全日用７６億歷史次高

《經濟通通訊社５日專訊》北上投資Ａ股的滬股通１３０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘１６４﹒３２億元，連續六日賣盤超買盤，流出３４﹒３２億元。

南下投資港股的１０５億元港股通額度，全日額度餘２９﹒５億元，用７５﹒５億元或

７１﹒９％，是歷史第二高位。（ｊｎ）

