《經濟通通訊社５日專訊》北上投資Ａ股的滬股通１３０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘１６４﹒３２億元，連續六日賣盤超買盤，流出３４﹒３２億元。
南下投資港股的１０５億元港股通額度，全日額度餘２９﹒５億元，用７５﹒５億元或
７１﹒９％，是歷史第二高位。（ｊｎ）
05/02/2018 16:16
《滬港通》北上全日流出３４﹒３２億，南下全日用７６億歷史次高
《經濟通通訊社５日專訊》北上投資Ａ股的滬股通１３０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘１６４﹒３２億元，連續六日賣盤超買盤，流出３４﹒３２億元。
南下投資港股的１０５億元港股通額度，全日額度餘２９﹒５億元，用７５﹒５億元或
７１﹒９％，是歷史第二高位。（ｊｎ）
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