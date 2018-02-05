《深港通》北上全日額度用１﹒２８％，南下全日用２５﹒５８％

《經濟通通訊社５日專訊》北上投資Ａ股的深股通１３０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘１２８﹒３４億元，用１﹒６６億元或１﹒２８％。

南下投資港股的１０５億元港股通額度，全日額度餘７８﹒１４億元，用２６﹒８６億元或

２５﹒５８％，開通以來最多。（ｅｌ）

