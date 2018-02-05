【夜期時段】即月期指現報３２１０７點，升７４點，低水１３８點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２０６６點，升３３點，低水

１７９點，最新報３２１０７點，升７４點，低水１３８點，合約成交１１２６張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３４１１點，升１４點，低水６９點，最新報

１３４５０點，升５３點，低水３０點，合約成交６５９張。（ｌｙ）

