《經濟通通訊社５日專訊》粵運交通（０３３９９）發盈喜，預料截至去年１２月底止淨利
潤增長不低於２０％，主要受惠於材料結算價格受市場影響上升，使現代物流板塊業務所得毛利
增加。公司推進自建自營油站建設，使自營能源業務所得毛利同比利潤增加。同時，聯營公司南
方聯合產權交易中心本年度淨利潤同比增長，使投資收益增加。（ｃｈ）
05/02/2018 18:41
【企業盈喜】粵運交通（３３９９）料去年度淨利潤至少２０％
《經濟通通訊社５日專訊》粵運交通（０３３９９）發盈喜，預料截至去年１２月底止淨利
潤增長不低於２０％，主要受惠於材料結算價格受市場影響上升，使現代物流板塊業務所得毛利
增加。公司推進自建自營油站建設，使自營能源業務所得毛利同比利潤增加。同時，聯營公司南
方聯合產權交易中心本年度淨利潤同比增長，使投資收益增加。（ｃｈ）
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