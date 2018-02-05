【企業盈喜】粵運交通（３３９９）料去年度淨利潤至少２０％

《經濟通通訊社５日專訊》粵運交通（０３３９９）發盈喜，預料截至去年１２月底止淨利

潤增長不低於２０％，主要受惠於材料結算價格受市場影響上升，使現代物流板塊業務所得毛利

增加。公司推進自建自營油站建設，使自營能源業務所得毛利同比利潤增加。同時，聯營公司南

方聯合產權交易中心本年度淨利潤同比增長，使投資收益增加。（ｃｈ）

