《再戰明天》澳洲公布官方指標利率，台灣公布消費者物價指數

《經濟通通訊社５日專訊》明日，澳洲公布官方指標利率，台灣公布１月消費者物價指數。
＊料澳洲央行維持官方指標利率不變＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，歐洲央行總裁德拉吉在歐洲議會全
體大會中，就歐洲議會關於歐洲央行２０１６年報的決議草案發表聲明。
明早１０：００ａｍ，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，請商務部副部長王炳南、文
化部副部長楊志今、國家旅遊局副局長李世宏介紹２０１８年春節消費市場運行保障、文化活動
、假日旅遊等方面情況，並答記者問。
１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於１﹒５％。
＊澳洲公布１２月貿易收支，台灣公布１月消費者物價指數＊
新西蘭金融市場因假期休市。
在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布１２月貿易收支，料由６﹒３億澳元貿易赤字逆
轉為２億澳元貿盈。澳洲１２月零售銷售月率料由１﹒２％降至下滑０﹒２％。
明午３：００ｐｍ，德國公布１２月工廠訂單，月率料由下滑０﹒４％升上０﹒８％。
４：００ｐｍ，台灣公布１月消費者物價指數，年率料由１﹒２１％降至１％。
＊香港電訊公布全年業績＊
在本港，明日香港電訊（０６８２３）和金界控股（０３９１８）公布全年業績。（ｈｏ）