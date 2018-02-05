《再戰明天》澳洲公布官方指標利率，台灣公布消費者物價指數

《經濟通通訊社５日專訊》明日，澳洲公布官方指標利率，台灣公布１月消費者物價指數。



＊料澳洲央行維持官方指標利率不變＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，歐洲央行總裁德拉吉在歐洲議會全

體大會中，就歐洲議會關於歐洲央行２０１６年報的決議草案發表聲明。

明早１０：００ａｍ，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，請商務部副部長王炳南、文

化部副部長楊志今、國家旅遊局副局長李世宏介紹２０１８年春節消費市場運行保障、文化活動

、假日旅遊等方面情況，並答記者問。

１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於１﹒５％。



＊澳洲公布１２月貿易收支，台灣公布１月消費者物價指數＊



新西蘭金融市場因假期休市。

在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布１２月貿易收支，料由６﹒３億澳元貿易赤字逆

轉為２億澳元貿盈。澳洲１２月零售銷售月率料由１﹒２％降至下滑０﹒２％。

明午３：００ｐｍ，德國公布１２月工廠訂單，月率料由下滑０﹒４％升上０﹒８％。

４：００ｐｍ，台灣公布１月消費者物價指數，年率料由１﹒２１％降至１％。



＊香港電訊公布全年業績＊



在本港，明日香港電訊（０６８２３）和金界控股（０３９１８）公布全年業績。（ｈｏ）

