《經濟通通訊社５日專訊》市場消息指，雅生活服務（０３３１９）定價為１２﹒３元，香
港公開發售獲超額認購２０倍，國際配售反應熱烈。
集團早前公布，計劃全球發售３﹒３３億股，當中１０％在港股公開發售，招股價介乎１０
﹒８元至１４﹒２元，集資最多４７﹒２９億元，以每手２５０股計算，入場費為３５８５﹒７
８元。本月９日掛牌上市。（ｊｎ）
05/02/2018 12:56
【ＩＰＯ反應】雅生活服務（０３３１９）料定價１２﹒３元
《經濟通通訊社５日專訊》市場消息指，雅生活服務（０３３１９）定價為１２﹒３元，香
港公開發售獲超額認購２０倍，國際配售反應熱烈。
集團早前公布，計劃全球發售３﹒３３億股，當中１０％在港股公開發售，招股價介乎１０
﹒８元至１４﹒２元，集資最多４７﹒２９億元，以每手２５０股計算，入場費為３５８５﹒７
８元。本月９日掛牌上市。（ｊｎ）
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