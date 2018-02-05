【ＩＰＯ反應】雅生活服務（０３３１９）料定價１２﹒３元

《經濟通通訊社５日專訊》市場消息指，雅生活服務（０３３１９）定價為１２﹒３元，香

港公開發售獲超額認購２０倍，國際配售反應熱烈。

集團早前公布，計劃全球發售３﹒３３億股，當中１０％在港股公開發售，招股價介乎１０

﹒８元至１４﹒２元，集資最多４７﹒２９億元，以每手２５０股計算，入場費為３５８５﹒７

８元。本月９日掛牌上市。（ｊｎ）

