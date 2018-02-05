《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，長沙灣昇悅居本月至今暫錄約４宗成交，平均實
用呎價拉高至１７９９４元，日前更錄得一宗兩房則王首見９００萬元。
最新促成一宗昇悅居交投，單位為１座高層Ｂ室，實用面積５１７平方呎，建築面積６８４
平方呎，採兩房間隔，座向南方，可享少海景，為屋苑兩房則王，剛以９００萬元成交，折合實
用呎價１７４０８元，造價及呎價均創同類型單位新高。
原業主於２００５年５月以２０９萬元一手入市單位，持貨近１３年，現轉手帳面大幅獲利
６９１萬元離場，單位升值３﹒３倍。（ｂｉ）
05/02/2018 14:19
【本港樓市】昇悅居兩房則王首見９００萬元，實呎價１﹒７萬元
《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，長沙灣昇悅居本月至今暫錄約４宗成交，平均實
用呎價拉高至１７９９４元，日前更錄得一宗兩房則王首見９００萬元。
最新促成一宗昇悅居交投，單位為１座高層Ｂ室，實用面積５１７平方呎，建築面積６８４
平方呎，採兩房間隔，座向南方，可享少海景，為屋苑兩房則王，剛以９００萬元成交，折合實
用呎價１７４０８元，造價及呎價均創同類型單位新高。
原業主於２００５年５月以２０９萬元一手入市單位，持貨近１３年，現轉手帳面大幅獲利
６９１萬元離場，單位升值３﹒３倍。（ｂｉ）
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