《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，入市氣氛持續高企，樓價屢創新高，沙田第一城
最新錄４９座高層Ｃ室易手，單位建築面積４１０平方呎，實用面積３０４平方呎，兩房間隔，
以５５０萬元易手，平均實用呎價１８０９２元，創同類單位新高。
新買家為用家，感單位價錢合其預算，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於
２０１４年以３４０萬元買入單位，持貨約４年，是次轉手帳面獲利２１０萬元離場，單位升值
約６１﹒８％。（ｂｉ）
05/02/2018 14:26
【本港樓市】沙田第一城兩房５５０萬成交，創同類單位新高
《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，入市氣氛持續高企，樓價屢創新高，沙田第一城
最新錄４９座高層Ｃ室易手，單位建築面積４１０平方呎，實用面積３０４平方呎，兩房間隔，
以５５０萬元易手，平均實用呎價１８０９２元，創同類單位新高。
新買家為用家，感單位價錢合其預算，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於
２０１４年以３４０萬元買入單位，持貨約４年，是次轉手帳面獲利２１０萬元離場，單位升值
約６１﹒８％。（ｂｉ）
|國際動態05/02/2018
美3大行 禁信用卡買虛擬幣
|興證快訊05/02/2018
美息及美元走勢
|生財有道02/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－騰訊】「中國版亞馬遜」百足咁多爪 炒業績逢低吸
|生財有道02/02/2018
【儲局新掌舵】鮑威爾周六接任聯儲局主席 特朗普欠耶倫一句道謝
|生財有道02/02/2018
【A場震盪】報道指信託資金去槓桿有緩衝期 閃崩股更多源自恐慌
|國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰