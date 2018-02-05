【本港樓市】沙田第一城兩房５５０萬成交，創同類單位新高

《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，入市氣氛持續高企，樓價屢創新高，沙田第一城

最新錄４９座高層Ｃ室易手，單位建築面積４１０平方呎，實用面積３０４平方呎，兩房間隔，

以５５０萬元易手，平均實用呎價１８０９２元，創同類單位新高。

新買家為用家，感單位價錢合其預算，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於

２０１４年以３４０萬元買入單位，持貨約４年，是次轉手帳面獲利２１０萬元離場，單位升值

約６１﹒８％。（ｂｉ）

