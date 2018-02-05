《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，分行剛促成成交單位為炮台山康福園Ｂ座中層Ｂ
室，實用面積１０７６平方呎，建築面積１２６５平方呎，３房間隔及附有工人房，廳大房大，
單位裝修雅緻，旺中帶靜。業主叫價１６００萬元，最終協商減２０萬元以１５８０萬元將單位
易手，折合平均實用呎價１４６８４元，成交價創屋苑新高。
原業主於２０１１年７月以９５３萬元買入單位，持貨７年，帳面獲利６２７萬元，單位升
值６５﹒８％。（ｂｉ）
05/02/2018 14:33
【本港樓市】炮台山康福園３房１５８０萬元易手，成交創新高
《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，分行剛促成成交單位為炮台山康福園Ｂ座中層Ｂ
室，實用面積１０７６平方呎，建築面積１２６５平方呎，３房間隔及附有工人房，廳大房大，
單位裝修雅緻，旺中帶靜。業主叫價１６００萬元，最終協商減２０萬元以１５８０萬元將單位
易手，折合平均實用呎價１４６８４元，成交價創屋苑新高。
原業主於２０１１年７月以９５３萬元買入單位，持貨７年，帳面獲利６２７萬元，單位升
值６５﹒８％。（ｂｉ）
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