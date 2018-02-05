《小傳日記》花旗市重傷，香江也遭殃；北水狂掃貨，內銀佬慶賀！

《小傳日記》花旗國魚缸上星期五（２日）發生大地震，皆因就業數據強勁，缸友驚聯儲局

會加快加息步伐，而且美債息又高，嚇到當地缸友沽貨走人，道指重挫６６５點收２５５２０點

。見到外圍突然風雲變色，亞太區魚缸都被震傷，香江又點能夠獨善其身呢？

今朝（５日）魚缸已經舉白旗，裂口低開８８６點報３１７１５，重磅藍戰基本上全軍覆沒

，唔少缸友都驚走唔切，急急跳船逃命。不過，離咗場嘅缸友，好快就開始後悔了。點諗到Ａ場

竟然成功倒升收場，再加埋北水強勢湧入，滬深淨流入逾１０２億人仔，係深股通開通以來，總

計北水最多嘅一日！香江唔少中資金融佬都趁機反擊，恆指收市跌少大半，埋單只係碌低３５６

點報３２２４５；國指更加一度倒升，收市只微跌５８點報１３４７９，強！全日成交逾

１６９９億銀。



＊ＱＱ腳仔軟離場等回暖，中資金融佬信行跳跳舞＊



上星期五晚花旗國魚缸跌得咁勁，缸友當然好擔心ＱＱ（００７００），會唔會成為空軍襲

擊對象喇。果然喺上半場已經被質低超過４巴仙至最低４３２﹒８銀。不過ＱＱ好快就已經企穩

番，仲宣布同多間Ａ股公司合作，提振番股價，最後埋單唔見２﹒５巴仙報４４１銀。

另一邊廂，隨著Ａ場回勇，帶旺番香江呢邊中資金融股，當中信行（００９９８）更加跑出

踢高近４巴仙收６﹒７１銀，Ａ仔（滬：６０１９９８）仲勁，衝前近一成添！建工農倒升番近

１巴仙添呀！太保（０２６０１）就做咗內險代表，獲中金呵護，維持買入，目標５２﹒３３銀

，難怪收市跑前逾１巴仙收４０﹒８５銀！其他中資金融股都收復大部分失地。

另外溫馨提示，聽日（６日）收市後，恆生指數公司會公布季檢，有大行預測中移動

（００９４１）、ＱＱ、中海油（００８８３）係最大機會納入Ｈ股指數。大家聽日睇實Ｄ喇！



＊高盛畀個讚瑞聲拗腰彈，鐵鳥逆市飛南航最歡喜＊



上周五升咗逾７巴仙嘅瑞聲（０２０１８），一開場就蒸發咗之前嘅升幅，仲曾經低見

１３２﹒８銀添呀，嚇到有有貨缸友面青青呀。好彩，高盛好豪爽，大升「他屐」約１倍，由

９７銀升至１９８銀，投資評級由「中性」上調至「掃貨」，結果瑞聲早市尾段就開始回復升勢

啦，到咗午後仲曾經喺１４７﹒５銀高位插旗添，叻！最終完場時升咗逾４巴仙，報１４７銀，

仲係全日表現最好嘅藍戰士添，實在厲害！

另外，廣汽（０２２３８）１月銷量升約２５巴仙至２１萬台，之後就畀多間大行看好，全

日逆市踢高近３巴仙，報１７﹒９６銀，勁！

臨近農曆新年假期，人仔兌美金仍處於高位，大阿哥國航（００７５３）之前就畀高盛續予

「中性」評級，「他屐」就由７﹒００銀升至１０﹒１５銀，但其實今日嘅收市價１２﹒１４銀

，已遠超過咗呢個「他屐」啦，最終佢全日升咗近３巴仙，日內仲曾經喺１２﹒８６銀山上插旗

添呀，唔知後市仲有冇得再創高峰呢？至於南航（０１０５５）都唔輸蝕架，跟埋呢位大阿哥開

Ｐａｒｔｙ添，全日跟升近５巴仙，報１０﹒７銀。



＊資源好威威金鋼銅發圍，玖紙氣勢強理紙也上揚＊



資源股繼續獲缸友追捧，早前獲國泰君安予「加碼」評級嘅紫金（０２８９９），公司宣布

股東新華都實業透過可交換債券累計換取３﹒６億股Ａ股，股價今日彈高逾３巴仙，報４﹒２９

銀。街坊江西銅（００３５８）、馬鋼（００３２３）亦都分別有超過１至２巴仙進帳，報

１４﹒０８銀及４﹒７２銀。

野村早前發表報告，話佢哋行調整投資組合，首度加入咗玖紙（０２６８９），加上人仔近

期強勢，雖然今日人仔中間價跌，但無阻玖紙飛上近６巴仙，報１３﹒２２銀。理文造紙

（０２３１４）亦倒升踢高近３巴仙，報９﹒４銀。



＊魚毛逆市上品牌八連漲，景瑞發盈喜東陽好鑊氣＊



通常市弱，炒友都好鍾意轉炒細細條嘅魚毛仔，好似品牌中國（００８６３）上星期累升

２﹒７倍之後，今日繼續接力，逆市飛起１６巴仙，報１９﹒９６銀，暫時創連升八日紀錄，八

日累漲逾５倍。公司早前易手至高振順等人，估唔到名人效應可以有效抗跌市！

景瑞（０１８６２）發出盈喜，預期上年純利按年增長最多４至５倍，話主要由結轉物業銷

售價格及毛利大幅提升所致，結果逆市飄起３３巴仙，報４﹒０４銀。

東陽光藥（０１５５８）預料按年會多賺唔少於七成，好友隨即利用消息殺上，股價飛起

１３巴仙，報３９﹒５銀，去到４２﹒１５銀插旗，創上市新高。請請！



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