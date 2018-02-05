  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/02/2018 17:28

《小傳日記》花旗市重傷，香江也遭殃；北水狂掃貨，內銀佬慶賀！

　　《小傳日記》花旗國魚缸上星期五（２日）發生大地震，皆因就業數據強勁，缸友驚聯儲局
會加快加息步伐，而且美債息又高，嚇到當地缸友沽貨走人，道指重挫６６５點收２５５２０點
。見到外圍突然風雲變色，亞太區魚缸都被震傷，香江又點能夠獨善其身呢？
　　今朝（５日）魚缸已經舉白旗，裂口低開８８６點報３１７１５，重磅藍戰基本上全軍覆沒
，唔少缸友都驚走唔切，急急跳船逃命。不過，離咗場嘅缸友，好快就開始後悔了。點諗到Ａ場
竟然成功倒升收場，再加埋北水強勢湧入，滬深淨流入逾１０２億人仔，係深股通開通以來，總
計北水最多嘅一日！香江唔少中資金融佬都趁機反擊，恆指收市跌少大半，埋單只係碌低３５６
點報３２２４５；國指更加一度倒升，收市只微跌５８點報１３４７９，強！全日成交逾
１６９９億銀。
　
＊ＱＱ腳仔軟離場等回暖，中資金融佬信行跳跳舞＊
　
　　上星期五晚花旗國魚缸跌得咁勁，缸友當然好擔心ＱＱ（００７００），會唔會成為空軍襲
擊對象喇。果然喺上半場已經被質低超過４巴仙至最低４３２﹒８銀。不過ＱＱ好快就已經企穩
番，仲宣布同多間Ａ股公司合作，提振番股價，最後埋單唔見２﹒５巴仙報４４１銀。
　　另一邊廂，隨著Ａ場回勇，帶旺番香江呢邊中資金融股，當中信行（００９９８）更加跑出
踢高近４巴仙收６﹒７１銀，Ａ仔（滬：６０１９９８）仲勁，衝前近一成添！建工農倒升番近
１巴仙添呀！太保（０２６０１）就做咗內險代表，獲中金呵護，維持買入，目標５２﹒３３銀
，難怪收市跑前逾１巴仙收４０﹒８５銀！其他中資金融股都收復大部分失地。
　　另外溫馨提示，聽日（６日）收市後，恆生指數公司會公布季檢，有大行預測中移動
（００９４１）、ＱＱ、中海油（００８８３）係最大機會納入Ｈ股指數。大家聽日睇實Ｄ喇！
　
＊高盛畀個讚瑞聲拗腰彈，鐵鳥逆市飛南航最歡喜＊
　
　　上周五升咗逾７巴仙嘅瑞聲（０２０１８），一開場就蒸發咗之前嘅升幅，仲曾經低見
１３２﹒８銀添呀，嚇到有有貨缸友面青青呀。好彩，高盛好豪爽，大升「他屐」約１倍，由
９７銀升至１９８銀，投資評級由「中性」上調至「掃貨」，結果瑞聲早市尾段就開始回復升勢
啦，到咗午後仲曾經喺１４７﹒５銀高位插旗添，叻！最終完場時升咗逾４巴仙，報１４７銀，
仲係全日表現最好嘅藍戰士添，實在厲害！
　　另外，廣汽（０２２３８）１月銷量升約２５巴仙至２１萬台，之後就畀多間大行看好，全
日逆市踢高近３巴仙，報１７﹒９６銀，勁！
　　臨近農曆新年假期，人仔兌美金仍處於高位，大阿哥國航（００７５３）之前就畀高盛續予
「中性」評級，「他屐」就由７﹒００銀升至１０﹒１５銀，但其實今日嘅收市價１２﹒１４銀
，已遠超過咗呢個「他屐」啦，最終佢全日升咗近３巴仙，日內仲曾經喺１２﹒８６銀山上插旗
添呀，唔知後市仲有冇得再創高峰呢？至於南航（０１０５５）都唔輸蝕架，跟埋呢位大阿哥開
Ｐａｒｔｙ添，全日跟升近５巴仙，報１０﹒７銀。
　
＊資源好威威金鋼銅發圍，玖紙氣勢強理紙也上揚＊
　
　　資源股繼續獲缸友追捧，早前獲國泰君安予「加碼」評級嘅紫金（０２８９９），公司宣布
股東新華都實業透過可交換債券累計換取３﹒６億股Ａ股，股價今日彈高逾３巴仙，報４﹒２９
銀。街坊江西銅（００３５８）、馬鋼（００３２３）亦都分別有超過１至２巴仙進帳，報
１４﹒０８銀及４﹒７２銀。
　　野村早前發表報告，話佢哋行調整投資組合，首度加入咗玖紙（０２６８９），加上人仔近
期強勢，雖然今日人仔中間價跌，但無阻玖紙飛上近６巴仙，報１３﹒２２銀。理文造紙
（０２３１４）亦倒升踢高近３巴仙，報９﹒４銀。
　
＊魚毛逆市上品牌八連漲，景瑞發盈喜東陽好鑊氣＊
　
　　通常市弱，炒友都好鍾意轉炒細細條嘅魚毛仔，好似品牌中國（００８６３）上星期累升
２﹒７倍之後，今日繼續接力，逆市飛起１６巴仙，報１９﹒９６銀，暫時創連升八日紀錄，八
日累漲逾５倍。公司早前易手至高振順等人，估唔到名人效應可以有效抗跌市！
　　景瑞（０１８６２）發出盈喜，預期上年純利按年增長最多４至５倍，話主要由結轉物業銷
售價格及毛利大幅提升所致，結果逆市飄起３３巴仙，報４﹒０４銀。
　　東陽光藥（０１５５８）預料按年會多賺唔少於七成，好友隨即利用消息殺上，股價飛起
１３巴仙，報３９﹒５銀，去到４２﹒１５銀插旗，創上市新高。請請！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道05/02/2018
【小奇跡日】百億北水湧入低吸 港股跌幅由近千收窄至356點
國際動態05/02/2018
美3大行 禁信用卡買虛擬幣
興證快訊05/02/2018
美息及美元走勢
生財有道02/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－騰訊】「中國版亞馬遜」百足咁多爪 炒業績逢低吸
生財有道02/02/2018
【儲局新掌舵】鮑威爾周六接任聯儲局主席 特朗普欠耶倫一句道謝
生財有道02/02/2018
【A場震盪】報道指信託資金去槓桿有緩衝期 閃崩股更多源自恐慌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 25
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 1
小薯茶水間 NEW
【五個不能犯的錯】天天寫，都會寫出一封失禮的email？ 5
暢所欲妍 ． 屈穎妍
「害」人師表 10 新文章
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休遇著大牛市
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 3
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
我家私房菜 ． 韋太
【新年好滋味】蒜香椒鹽豬柳 3
知‧解醫學 ． 姜素婷
「藥房」是騙錢的地方？社區藥劑師先天不足之謎 8
健康大晒 NEW
【未病先防】又冷又濕病毒肆虐 中醫教你3款預防流感湯水 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 7
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
是真跌嗎？
台灣熱話 ． 姚超文
【人氣測試機】蔡英文「萬物當春、幸福共好」春聯負評不斷 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
【開個靚頭】歲晚新春做乜嘢先會全年大吉？ 3
玩樂好去處
【健康精品超市】3低1高健康潮食區！減鹽+無糖+超級食物 1
第一桶金 ． 方元
建立倉底 長期回報比hit and run 好
創業兵團
砵蘭街米芝蓮小店 8成名廚曾光顧
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【防乳癌擴散】奧米加3有效 但非款款功效一致 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 728
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷 1
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 1
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 4
健康大晒 NEW
【救腦三小時】5步簡單測試「腦中風」！必須了解的緊急應對措施 2
產品簡介

【etnet New Year Bonus賞你】ELEMENTS圓方‧如意吉祥利是封套裝

【etnet New Year Bonus賞你】 新城市廣場‧「LEGO® minifigures祝賀潮語利是封」賀年版及揮春

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 Guerlain 幻彩流星甜心高光美妝粉餅

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊