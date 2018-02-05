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05/02/2018 16:12

【港股劇挫】北水吸納，港股跌幅收窄至３５６點報３２２４５

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國股市上周五（２日）重挫，美國就業數據強勁，市場擔心通
脹升溫，將促使美聯儲局加快加息步伐，以及美債收益率急升，再創近四年新高等不利因素影響
，道指急瀉６６４點或２﹒５％收２５５２０，錄得２０個月最大單日跌幅。外圍氣氛突轉差，
港股夜期亦大跌４１３點，而ＡＤＲ港股比例指數更重挫６３０點收３１９７１，穿三萬二。港
股今日（５日）開市即跟隨外圍，急瀉８８６點報３１７１５，未幾低見３１７１２，恆指成分
股跌勢全面，騰訊（００７００）、內銀內險股等板塊均齊齊向下。然而，內地Ａ股三千四前回
穩，並倒升收市，加上北水趁低吸納，港股尾市多隻中資金融股回穩，瑞聲（０２０１８）更升
約４％冠藍籌，令大市跌幅一度收窄至２０６點報３２３９５點。
　　最終恆指收報３２２４５，下跌３５６點或１﹒０９％，守穩２０天線（３２２１３點）。
全日總成交１６９９﹒３６億元，較上周五增加約１５％。
　　南下「北水」迅速流入本港，滬深淨流入１０２﹒３４億人幣，是深港通開通以來，合計
「北水」最多的一日。國指收報１３４７９點，跌０﹒４３％或５８點。
　　滬指收報３４８７，跌２５點或０﹒７３％。
　
＊瑞聲升逾４％冠藍籌，騰訊則軟近３％＊
　
　　藍籌股方面，騰訊與多間Ａ股公司合作，包括航天信息（滬：６００２７１）、海瀾之家
（滬：６００３９８）及步步高（深：００２２５１）。該股開市後仍挫逾４％低見４３２﹒８
元，其後跌幅收窄，騰訊全日仍跌２﹒５２％，報４４１元。
　　瑞聲獲高盛上調目標價１倍，由９７元升至１９８元，評級由中性上調至買入。該股早段曾
低見１３２﹒８元跌近６％，其後急起直追，全日倒升４﹒１８％，報１４７元，為全日升幅最
大恆指成分股。
　　內險股個別發展，平保被野村續予中性評級，全日跌１﹒１％，報８９﹒７元；太保
（０２６０１）最新獲中金維持現有看法不變，評級買入，目標價５２﹒３３元，全日漲
１﹒３６％，報４０﹒８５元。
　
＊「三桶油」齊齊走低，航空股逆市造好＊
　
　　油價走低，「三桶油」走低，中石化（００３８６）急跌３﹒０１％，報６﹒７６元；中石
油（００８５７）挫２﹒５３％，報６﹒１７元；中海油（００８８３）上周五漲約５％後，今
日跌２﹒２１％，報１２﹒３８元。
　　美國加息步代或加快，本港地產股普遍向下，信置（０００８３）挫３﹒６９％，報
１４﹒１元，為全日表現最差藍籌股；長實集團（０１１１３）急跌１﹒９４％，報７３﹒１５
元；九置（０１９９７）亦跌２﹒８２％，報５３﹒５元。
　　受惠農曆新年春運因素，加上人民幣兌美元仍處高位，東航（００６７０）漲１﹒４２％，
報７﹒１４元；國航（００７５３）揚２﹒７１％，報１２﹒１４元；南航（０１０５５）急升
４﹒９％，報１０﹒７元。（ｇｖ）

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