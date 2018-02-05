《經濟通通訊社５日專訊》政制及內地事務局局長聶德權明日（６日）至（７日）訪問粵港
澳大灣區內的兩個城市 惠州和東莞，與相關市領導和商界代表會面，就大灣區發展帶來的機
遇交換意見。他亦會參觀當地企業，並考察兩個城市的最新規劃和發展。
聶德權將於７日傍晚回港。在他離港期間，政制及內地事務局副局長陳帥夫將署任政制及內
地事務局局長。（ｆｗ）（ｚｚ）
05/02/2018 15:42
【香港政情】聶德權明起一連兩日訪問惠州和東莞
《經濟通通訊社５日專訊》政制及內地事務局局長聶德權明日（６日）至（７日）訪問粵港
澳大灣區內的兩個城市 惠州和東莞，與相關市領導和商界代表會面，就大灣區發展帶來的機
遇交換意見。他亦會參觀當地企業，並考察兩個城市的最新規劃和發展。
聶德權將於７日傍晚回港。在他離港期間，政制及內地事務局副局長陳帥夫將署任政制及內
地事務局局長。（ｆｗ）（ｚｚ）
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