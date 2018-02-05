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05/02/2018 16:01

【香港政情】屯赤路和港珠澳橋香港段等工程職位安排將交財會審議

　　《經濟通通訊社５日專訊》港珠澳大橋料最快今年第二季通車，但連接大橋香港口岸的屯門
至赤鱲角連接路（屯赤路）仍未完工。立法會人事編制小組委員會，今日以９票贊成、８票反對
、３票棄權，通過同意將推展屯門至赤鱲角連接路、屯門西繞道和完成港珠澳大橋香港段餘下工
程的職位安排建議，提交財委會審議。（ｆｗ）（ｚｚ）

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