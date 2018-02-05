《經濟通通訊社５日專訊》土地供應專責小組明日（６日）舉行第９次會議，將討論發展私
人遊樂場用地的選項。綜合各方消息，料將談及將佔地１７２公頃的粉嶺高爾夫球場用地改為發
展房屋的可行性；建議中有兩個方案，包括只發展當中３２公頃土地，或全面發展整個球場。
「１０７動力」召集人何民傑認為，對希望自置物業的中產階級來說，粉嶺高爾夫球場的選
址不是市民首選，因該處可能出現業權問題，政府或會面對法律訴訟。（ｆｗ）（ｚｚ）
05/02/2018 16:15
【本港樓市】土地供應專責小組明開會，料討論粉嶺高球場改劃
《經濟通通訊社５日專訊》土地供應專責小組明日（６日）舉行第９次會議，將討論發展私
人遊樂場用地的選項。綜合各方消息，料將談及將佔地１７２公頃的粉嶺高爾夫球場用地改為發
展房屋的可行性；建議中有兩個方案，包括只發展當中３２公頃土地，或全面發展整個球場。
「１０７動力」召集人何民傑認為，對希望自置物業的中產階級來說，粉嶺高爾夫球場的選
址不是市民首選，因該處可能出現業權問題，政府或會面對法律訴訟。（ｆｗ）（ｚｚ）
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