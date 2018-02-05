《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥表示，一地兩檢的「三步走」已走到第三步的
本地立法程序，期望立法會盡快完成審議及落實條例草案，讓高鐵可如期在今年第三季通車。
林鄭月娥指，高鐵的其中一個重要性在於長途能沿線讓乘客上落車，對於有議員質疑，高鐵
不是直達目的地的講法感奇怪。（ｃｗ）（ｚｚ）
05/02/2018 18:01
【一地兩檢】林鄭月娥期望立法會盡快完成審議及落實條例草案
《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥表示，一地兩檢的「三步走」已走到第三步的
本地立法程序，期望立法會盡快完成審議及落實條例草案，讓高鐵可如期在今年第三季通車。
林鄭月娥指，高鐵的其中一個重要性在於長途能沿線讓乘客上落車，對於有議員質疑，高鐵
不是直達目的地的講法感奇怪。（ｃｗ）（ｚｚ）
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