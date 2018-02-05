【一地兩檢】林鄭月娥期望立法會盡快完成審議及落實條例草案

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥表示，一地兩檢的「三步走」已走到第三步的

本地立法程序，期望立法會盡快完成審議及落實條例草案，讓高鐵可如期在今年第三季通車。

林鄭月娥指，高鐵的其中一個重要性在於長途能沿線讓乘客上落車，對於有議員質疑，高鐵

不是直達目的地的講法感奇怪。（ｃｗ）（ｚｚ）

