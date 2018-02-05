《經濟通通訊社５日專訊》廣發證券首席宏觀分析師郭磊認為，人民幣短期升勢或會放緩，
但大方向仍處於偏強周期。
郭磊指，近期人民幣走強明顯受到基本面推動，中國經濟再度引領成長、四大系統性風險緩
和及資產型通膨得到控制均推動人民幣升值。目前人民幣在經歷一輪中期基本面重估，但大方向
上處於一輪偏強的周期之中，這將對一二級市場核心資產形成正面推動。
郭磊又認為，中期向上的大方向與短期超漲並不矛盾，考慮到出口壓力，短期看人民幣升值
節奏或放緩，甚至輕微回調。（ｋｌ）
05/02/2018 13:47
【聚焦人幣】廣發證券：人民幣短期升勢或放緩，惟大方向仍偏強
《經濟通通訊社５日專訊》廣發證券首席宏觀分析師郭磊認為，人民幣短期升勢或會放緩，
但大方向仍處於偏強周期。
郭磊指，近期人民幣走強明顯受到基本面推動，中國經濟再度引領成長、四大系統性風險緩
和及資產型通膨得到控制均推動人民幣升值。目前人民幣在經歷一輪中期基本面重估，但大方向
上處於一輪偏強的周期之中，這將對一二級市場核心資產形成正面推動。
郭磊又認為，中期向上的大方向與短期超漲並不矛盾，考慮到出口壓力，短期看人民幣升值
節奏或放緩，甚至輕微回調。（ｋｌ）
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