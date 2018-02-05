《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述消息人士赧道，中證監上星期要求券商在股票質押回
購業務上要維護市場穩定，不能引起個股閃崩。
消息引述中證監稱，如果股價因短期大幅波動而觸及平倉線，證券公司不要立刻執行處置，
而應與客戶積極溝通，要求客戶補充擔保品，擔保品包括但不限於股票、現金等金融資產，而房
地產、土地等亦可以作為擔保品。
《中國證券網》稍早前亦報道稱，滬深交易所聯合舉辦了股票質押式回購業務的培訓會，明
確了Ａ股股權質押十大問題，要求券商排查風險。（ｋｌ）
05/02/2018 13:48
【加強監管】報道指中證監要求券商維穩股票質押回購業務，防閃崩
《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述消息人士赧道，中證監上星期要求券商在股票質押回
購業務上要維護市場穩定，不能引起個股閃崩。
消息引述中證監稱，如果股價因短期大幅波動而觸及平倉線，證券公司不要立刻執行處置，
而應與客戶積極溝通，要求客戶補充擔保品，擔保品包括但不限於股票、現金等金融資產，而房
地產、土地等亦可以作為擔保品。
《中國證券網》稍早前亦報道稱，滬深交易所聯合舉辦了股票質押式回購業務的培訓會，明
確了Ａ股股權質押十大問題，要求券商排查風險。（ｋｌ）
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