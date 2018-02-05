《經濟通通訊社５日專訊》Ａ股市場午後見好轉，煤炭、銀行股繼續護盤，滬綜指由跌轉升
，現倒升０﹒４７％，報３４７８﹒４２ 點，滬深３００指數跌０﹒１９％，深成指跌幅亦收
窄至０﹒５９％，創業板跌０﹒４７％，報１６９４﹒３４點。
上海Ｂ股跌０﹒２３％，深圳Ｂ股跌０﹒７８％。（ｋｌ）
05/02/2018 13:45
【Ａ場震盪】滬綜指午後倒升０﹒４７％，深成指仍跌０﹒５９％
《經濟通通訊社５日專訊》Ａ股市場午後見好轉，煤炭、銀行股繼續護盤，滬綜指由跌轉升
，現倒升０﹒４７％，報３４７８﹒４２ 點，滬深３００指數跌０﹒１９％，深成指跌幅亦收
窄至０﹒５９％，創業板跌０﹒４７％，報１６９４﹒３４點。
上海Ｂ股跌０﹒２３％，深圳Ｂ股跌０﹒７８％。（ｋｌ）
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