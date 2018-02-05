《經濟通通訊社５日專訊》美國市場上周五（２日）股債雙殺，亞太區股市今日全線跟隨外

圍下跌，滬綜指亦大幅低開１﹒４６％，惟跌幅迅速收窄，午後更倒升至收市。財新１月服務業

ＰＭＩ按月升０﹒８個百分點，創２０１２年５月以來最大單月升幅，報５４﹒７，而綜合ＰＭ

Ｉ報５３﹒７，創７年來新高，顯示中國經濟保持穩健增長。

滬綜指午後最高見過３４８７點，收市升０﹒７３％，報３４８７﹒５點，一舉收復５天及

２０天線，連升兩日；深成指則低開低走，在１０７４０點水平有支持，收市跌０﹒８１％，報

１０８３６﹒２５點；創業板全日在１７００點以下徘徊，收跌０﹒８３％，報１６８８﹒２７

點，為半年以來最低。

人民銀行連續第八日暫停逆回購操作，累計在公開市場回籠１﹒１９萬億元（人民幣．下同

），兩市全日成交輕微縮減３％，至４４７４億元。值得留意的是，北上資金出逃，滬股通全日

流出３４﹒３２億，連續６日流出且為兩個月來最多。

大市有３０％板塊向上，銀行、造紙、航空、鋼鐵、煤炭及保險股等造好，釀酒、半導體及

家電板塊帶頭向下。



＊銀行股為升市火車頭，板塊大漲近３％＊



中金料１月新增貸２﹒７萬億，或破歷史紀錄，銀行股回勇，農行（滬：６０１２８８）破

頂，收市漲５％，中行（滬：６０１９８８）亦升近４％，而建行南非分行據報因反洗錢不到位

，被當地罰近４０００萬元，惟建行Ａ（滬：６０１９３９）連同創近十年高的工行

（滬：６０１３９８）收市升約２％。

保險板塊連升四日，太保（滬：６０１６０１）時隔逾一個月重上４３元，收市漲４％，國

壽（滬：６０１６２８）及新華保險（滬：６０１３３６）升約２％，惟平保

（滬：６０１３１８）倒跌０﹒４％。

中證監據報要求券商在股票質押回購業務上要維護市場穩定，券商股午後回升，終止八連跌

，中原證券（滬：６０１３７５）升２％，中信証券（滬：６０００３０）升１％。

傳發改委擬限制電煤港口價格，煤炭股繼續升，兗煤（滬：６００１８８）一度漲７％，收

市連同中煤（滬：６０１８９８）升２％。

中央「一號文件」提出振興鄉村，農林牧漁股個別走，新農開發（滬：６００３５９）等４

股漲停，惟獐子島（深：００２０６９）跌停，公司稱扇貝因飢餓死亡需要計提６﹒３億元。

釀酒板塊連跌第三日，汾酒集團以折讓價轉讓山西汾酒（滬：６００８０９）約１１％股權

，山西汾酒今日復牌即跌停，五糧液（深：０００８５８）亦挫５％。

半導體股跌幅較大，隆基股份（滬：６０１０１２）跌停，令Ａ場時隔１２年再出現仙股的

＊ＳＴ海潤光伏（滬：６００４０１）今日亦再跌停。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４２７４﹒１５ ＋０﹒０７



上證綜合指數 ３４８７﹒５０ ＋０﹒７３ ２５２２﹒００

深證綜合指數 １８０６﹒３０ －０﹒８４ １９５２﹒００



上證Ｂ股指數 ３３８﹒４６ －０﹒２０ ２﹒２４

深證Ｂ股指數 １１７９﹒６４ －０﹒６１ １﹒１８



上證１８０指數 ９３６３﹒４２ ＋０﹒６３

上證３８０指數 ５３７１﹒５２ －０﹒０３



深證成份指數 １０８３６﹒２５ －０﹒８１

中小創新指數 ２１３８﹒６８ －０﹒４３

深圳創業板指數 １６８８﹒２７ －０﹒８３

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