【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１２９點子，報６﹒２９２７

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９２７，較

上個交易日４時３０分收盤價跌１２９點子。全日在６﹒２８７７至６﹒３１００之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升７５點子，報６﹒３０５６。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０１９，較上個交易日貶１３４點子。（ｊｙ）

