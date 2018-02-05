《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９２７，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１２９點子。全日在６﹒２８７７至６﹒３１００之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升７５點子，報６﹒３０５６。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０１９，較上個交易日貶１３４點子。（ｊｙ）
05/02/2018 17:01
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１２９點子，報６﹒２９２７
《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９２７，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１２９點子。全日在６﹒２８７７至６﹒３１００之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升７５點子，報６﹒３０５６。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０１９，較上個交易日貶１３４點子。（ｊｙ）
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