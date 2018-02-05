【強強聯手】騰訊系８年逾２００億入股８家Ａ股，顯產業布局變遷

《經濟通通訊社５日專訊》獲騰訊（００７００）２５億元（人民幣．下同）入股的海瀾之

家（滬：６００３９８）今日復牌即漲停。據粗略統計，自２０１１年至今，騰訊系在Ａ股市場

已明確入股８家公司，分別是華誼兄弟（深：３０００２７）、順網科技（深：３００１１３）

、四維圖新（深：００２４０５）、剛泰控股（滬：６００６８７）、掌趣科技

（深：３００３１５）、中國聯通（滬：６０００５０）、永輝超市（滬：６０１９３３）與海

瀾之家，入股總成本約為２１５億元。

據《證券時報》報道，騰訊系投資，由影視、網吧平台、車聯網、遊戲再到最近的新零售，

顯示其在產業布局的變遷。未來騰訊投資的重點包括四方面：優質頭部內容、前沿技術、企業服

務、新零售，未來具備上述資源優勢的Ａ股公司將有機會繼續受益於騰訊的「金手指」。

不過，「傍上騰訊」對Ａ股相關公司股價短期提振明顯，但中長期來看，股價能否續上行，

仍取決於公司業績是否出現改善。以掌趣科技為例，漲停板僅「一日遊」，至今股價又跌去三成

。



＊表列騰訊入股Ａ股公司一覽＊



公司 行業 入股時間 入股情況

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華誼兄弟（深：３０００２７） 影視娛樂 ２０１１年 ４﹒４５億元戰略投資４﹒６％

順網科技（深：３００１１３） 軟件 ２０１１年 １﹒３億元入股３﹒９８％

四維圖新（深：００２４０５） 車聯網 ２０１４年 １１﹒７３億元入股１１﹒２８％

剛泰控股（滬：６００６８７） 珠寶 ２０１５年 １﹒８億元認購１０２４萬股

掌趣科技（深：３００３１５） 手機遊戲 ２０１７年 ４﹒９億入股２％

中國聯通（滬：６０００５０） 電信 ２０１７年 １１０億元入股５﹒１８％

永輝超市（滬：６０１９３３） 零售 ２０１７年 ４９﹒７５億元入股５％

海瀾之家（滬：６００３９８） 零售 ２０１８年 ２５億元入股５﹒３１％

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（ｊｙ）

