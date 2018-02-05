【紅包大戰】騰訊推春節「走運紅包」派錢２億，鼓勵「走」出家門

《經濟通通訊社５日專訊》就當淘寶宣布與２０１８年央視春晚達成獨家互動合作，春晚當

天（１５日）將發放總額超過６億元（人民幣．下同）的春晚紅包和特權產品，騰訊ＱＱ就公布

２０１８年春節「走運紅包」兩大新玩法，活動期間將會派發２億現金紅包和４０億卡券，紅包

大戰好戲即將登場。

ＱＱ春節「走運紅包」將於除夕當天晚上７時開始，之後年初一到初三亦可參與。用戶每走

１００步，就能獲得一個抽紅包機會，每天最多可以換１００次抽紅包機會。

ＱＱ指，科技應該讓人真正回歸到自己的生活。希望「走」這個動作，能增添一點動力，讓

人們更多地走出家門、陪陪父母、拜訪親友，看看美麗家鄉的變化，體會生活的樂趣。



＊淘寶於央視春晚發６億紅包＊



淘寶則宣布，與２０１８年央視《春節聯歡晚會》達成獨家互動合作，春晚當天（１５日）

淘寶將發放總額超過６億元的春晚紅包和特權產品。

春晚直播當日，淘寶將與春晚跨屏互動，活動期間消費者只需打開手機淘寶，即可獲得３個

待開紅包，按照相應提示分享給其他用戶打開後，分享者和被邀請者都有機會獲得現金紅包。

節目還設四輪互動環節，根據春晚主持人口播指令進入手機淘寶，即可獲得新春福袋，其中

包括現金紅包和商品１元購特權資格。過程中如果按照信息提示操作、綁定淘寶親情帳號，一人

中獎，所綁定的家人也會一起中獎。

淘寶早前已宣布，整個春節期間（１１日至１５日），將發放總值１０億元的現金紅包，每

天發放１億元的現金紅包。（ｊｙ，ｏｒ）

