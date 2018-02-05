【聚焦人幣】新加坡銀行料人幣未來１２個月６﹒４，中國或抑表現

《經濟通通訊社５日專訊》新加坡銀行發表研究報告稱，中國可能會放鬆某些資本管制措施

，並通過每日中間價發出信號，甚至重新積聚外匯儲備來遏制人民幣的出眾表現。

報告指，人民幣兌ＣＦＥＴＳ一籃子貨幣匯率現已處於２０１６年年中以來的最強水平，使

其進一步顯著走強的意願如今可能已變得較為有限，這一點在中間價形成中停用逆周期因子的決

定上或許就已經得到了體現。

該行將人民幣兌美元匯率１２個月預期從６﹒８０調至６﹒４０；將３個月匯率預期從

６﹒７０調至６﹒３０。（ｊｙ）

