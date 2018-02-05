【本港經濟】１月日經採購經理指數略低於１２月，經濟景氣仍好

《經濟通通訊社５日專訊》香港私營經濟受惠於產出與新訂單的進一步擴張，增長勢頭順延

至今年。明顯地，內地需求持續增加，對本港的營商活動起支持作用。銷情升溫，積壓工作也隨

之增加，惟企業卻縮減人手和庫存，壓低了１月份ＰＭＩ的升值。

價格方面，企業繼續抗衡成本通脹，尤其面對來勢洶洶的投入價格，企業藉由加價保障利潤

。令人鼓舞的是，企業信心維持樂觀。

經季節調整後，１月份日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）為５１﹒１，雖略低於１２月份的

５１﹒５，但仍顯示私營經濟的景氣度進一步好轉。



＊香港私營企業正擺脫過去三年悲觀情緒＊



ＩＨＳＭａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ表示，香港私營經濟以正向的步調開

展２０１８年，１月份產出與新業務都錄得了增長；但大抵更重要的是企業對來年的前景維持信

心，顯示在經濟增長改善的情況下，香港私營企業正擺脫過去三年的悲觀情緒。

數據顯示本地及海外需求正在好轉，銷往中國內地的新訂單及銷售總量增長更快，產出預期

指數也攀升至２０１４年底以來最高，反映企業信心逐步增強。

與此同時，香港私營企業的產能壓力重現，企業可能於未來數月增聘人手；惟香港１２月份

的失業率接近２０年最低。勞動力緊絀，企業越加困難物色合適員工，很可能會拖累未來的就業

增長。

另一令人憂慮的地方是成本上升。投入價格通脹一直強勁，主要由原材料價格？升帶動。調

查資料顯示，有企業限制員工人數，以節省成本。企業雖能提高售價，但升幅仍然低於成本通脹

，顯示利潤持續受到擠壓。

儘管如此，２０１８年香港整體經濟的前景明亮，調查顯示經濟活動將於未來數月保持升勢

。



＊調查顯示經濟活動將於未來數月保持升勢＊



１月份，產出與新訂單均錄得增長，而且升幅擴大，反映客戶需求轉趨暢旺。受內需帶動，

產出增長接近４年高位，新業務增長則見２０１５年２月以來最佳。調查資料顯示，經濟環境好

轉和企業推廣對銷情有利。（ｃｙ）

