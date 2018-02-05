【港股劇挫】港股跌少三分二，最新挫不足３００點重企３２３００

《經濟通通訊社５日專訊》港股早市一度跌８８９點報３１７１２，在Ａ股倒升下，港股跌
幅最新收窄約三分二，新報３２３１９，跌２８２點或跌０﹒８７％，主板成交１４５２﹒９４
億元。
上證綜合指數收３４８７，上升２５點或０﹒７３％。國企指數報１３５３０，跌
０﹒０６％或８點。
即月期指新報３２２４２，跌２６６點，低水７７點。即月國指期貨報１３５３４，升
６點，高水４點。
騰訊（００７００）現價跌２﹒０３％報４４３﹒２元，盤中曾低見４３２８元，暫成交約
３３８５萬股，涉資１４８﹒７８億元。
中國平安（０２３１８）跌０﹒６１％報９０﹒１５元；國壽（０２６２８）跌
０﹒３８％，報２６﹒４５元。１
中資銀行股普遍倒升，建行（００９３９）升１﹒１２％報９﹒０５元，最低報８﹒６元；
工行（０１３９８）最新升０﹒８１％報７﹒４５元。
其他重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６６％報８３﹒１５元；中移動
（００９４１）挫１﹒３％報７９﹒８５０元。
美國加息步伐或加快，本地地產股全面向下，長實（０１１１３）跌１﹒８８％報
７３﹒２元；恆基地產（０００１２）跌２﹒１４％報５２﹒６５元；新地（０００１６）跌２
﹒７％報１２９﹒７元；新世界（０００１７）挫２﹒２７％報１２﹒０８元；信置
（０００８３）急跌３﹒４２％報１４﹒１４元。
手機設備股有資金趁低吸，瑞聲科技（０２０１８）升４﹒０４％報１４６﹒８元，盤中最
低見１３２﹒８元；舜宇光學（０２３８２）升０﹒８９％報１１３﹒１元。（ｅｃ）