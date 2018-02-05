《日入而息》百億北水流入港股跌幅收窄，本港財政盈餘料近千八億

《今天重點》﹡北水創開通以來第二高，大舉買入匯控騰訊工行瑞聲

﹡陳德霖稱今年實際經濟增長望持續，惟市場或大幅調整；勿低估美國通脹壓

力，港股累升後調整屬正常；去年港樓市價量齊升，息差擴大將令港匯轉弱

；放寬按保需審慎行事，港息未必急促上揚；今年投資環境複雜，外匯基金

以債券為主

﹡會計師公會料今年財政盈餘１７６０億，儲備逾萬億元；現屬適當時機檢討

稅制，不贊成「派錢」；畢馬威倡政府將部分利得稅稅率減半，首置豁免印

花稅；畢馬威料財政盈餘近１８００億元，財政儲備逾１﹒１萬億

﹡１月日經採購經理指數略低於１２月，經濟景氣仍好

﹡１月財新服務業ＰＭＩ錄５４﹒７，逾五年半高



《即日市況》﹡北水吸納，港股跌幅收窄至３５６點報３２２４５



《深滬股市》﹡銀行保險股強力撐市，滬綜指低開收升０﹒７％兩連升



《美元匯價》﹡避險情緒續利美元否待觀察，可先炒區間上落；歐元最新報１﹒２４５９

６０╱，日圓最新報１０９﹒８６╱８９



《公司業績》﹡盈大地產（００４３２）全年虧損收窄至３﹒４億元，不派息



《公司資訊》﹡雅生活服務（０３３１９）料定價１２﹒３元

﹡亞博科技（０８２７９）中標國家體育彩票全國營銷活動項目

﹡長達健康（０８０２６）要約人持股增至約６７﹒９１％股權

﹡俄鋁（００４８６）全年鋁銷量升３﹒６％至３９６萬噸

﹡能源國際（００３５３）吉林省１１個油井項目受環境整治工作影響

﹡偉能（０１６０８）行使認購權，將貸款轉為秘魯發電項目５１％股權

﹡揚科集團（０１４６０）一名控股股東減持４﹒８％股權

﹡意馬國際（００５８５）以１﹒５億元悉售融資業務合營

﹡新創建（００６５９）持有首都機場權益重新分類，確認收益１０億元

﹡聯想控股（０３３９６）發行１０億元人民幣債券，最終票面利率為６％

﹡鎮科集團（００８５９）要約人持股增至約８７﹒４５％股權

﹡國際娛樂（０１００９）擬收購英國球會

﹡馮氏旗下利和醫療及微醫簽合作備忘，成立智能醫療合資公司

﹡立基工程（０８３６９）澄清創業板買賣最後交易日將為２月９日

﹡奧思（０１１６１）公眾持股量低於要求，有投資者擬大折讓認購股份

﹡信利國際（００７３２）１月綜合營業淨額１３﹒７９億，按年跌逾３５％

﹡華彩控股（０１３７１）簽署協議，開拓彩票業與證券業合作新模式



《國企紅籌》﹡天津創業（０１０６５）增資運營江蘇省污水處理廠工程項目；天津創業獲

中證監批准非公開發不逾２﹒８５億Ａ股

﹡國電科環（０１２９６）控股股東將由國電集團變更為國家能源集團



《神州民企》﹡騰訊推春節「走運紅包」派錢２億，鼓勵「走」出家門

﹡比亞迪（０１２１１）青海鋰項目年產值預計達５６億元

﹡禹洲（０１６２８）今年銷售目標６００億元，投資物業佔不高於１５％；

年內大機會再併購，併購目標毛利率逾三成

﹡裕興科技（０８００５）於美國興建大型互聯網數據中心

﹡碧桂園（０２００７）租賃住房ＲＥＩＴｓ獲批，內地首單百億級產品

﹡融信中國（０３３０１）１月總合約銷售額約７１﹒２億元人民幣

﹡龍光地產（０３３８０）１月合約銷售額升近１﹒１倍至４２﹒１億元人幣

﹡中滔環保（０１３６３）獲建行提供２４億元人民幣擬定最高貸款融資

﹡亞太資源（０１１０４）購澳洲上市黃金勘探商四成股權，涉１﹒３億元

﹡花樣年（０１７７７）１月銷售額增逾倍至逾１６億元人民幣

﹡景瑞控股（０１８６２）１月合約銷售額７﹒３７億元人民幣，按月跌近

７８％



《中國要聞》﹡１月財新服務業ＰＭＩ錄５４﹒７，逾五年半高

﹡中證監核發４公司ＩＰＯ批文，籌資總額不超過５１億

﹡文翠珊稱英國成為首屆中國國際進口博覽會主賓國

﹡廣州四大行上調首套房利率最低１０％，響應房住不炒

﹡人民日報表示拆除金融和監管機構相互跳槽的「旋轉門」

﹡去年中國金融機構同業理財規模腰斬

﹡機構料１月新增信貸將達２﹒７萬億，或錄歷史峰值

﹡中煤集團表示確保電煤供應，兩會前現貨不漲價

﹡商務部對原產美國的進口高粱進行反補貼調查

﹡中央一號文件：全面部署實施鄉村振興戰略

﹡中央農辦表示地方政府不得借鄉村振興之名違法變相舉債

﹡國資委表示香港在金融等領域有優勢，央企將加強合作

﹡張德江冀香港瞄準國家所需，推進「一帶一路」建設

﹡環保部制定實施三年計劃，打贏藍天保衛戰

﹡杭州市長表示今年確保新增租賃住房佔商品房逾３０％

﹡淘寶與央視春晚互動合作，發逾６億元紅包及特權產品

﹡復星成立科創中心，未來３年投入不少於２００億元人民幣

﹡人行逆回購八連停，淨回籠４００億；人行將對虛擬貨幣境外交易平台網站

採取監管措施

﹡報道指中證監要求券商維穩股票質押回購業務，防閃崩

﹡監管明確Ａ股股權質押十大問題，要求券商排查風險

﹡國資委表示研優先股、特殊管理股制度

﹡上交所點名表揚高額分紅公司，神華中車福耀在列

﹡外匯局表示嚴打以創新為名的外匯犯罪，根除地下錢莊

﹡金盾股份表示公章或遭偽造已報案，近５億資金遭凍結

﹡萬達電影獲阿里巴巴關聯公司逾４６億元入股



《寶島快訊》﹡台股兩連跌，今收跌１﹒６％，報１０９４６﹒２５點



《其他消息》﹡１月日經採購經理指數略低於１２月，經濟景氣仍好

﹡陳德霖稱今年實際經濟增長望持續，惟市場或大幅調整；勿低估美國通脹壓

力，港股累升後調整屬正常；去年港樓市價量齊升，息差擴大將令港匯轉弱

；放寬按保需審慎行事，港息未必急促上揚；今年投資環境複雜，外匯基金

以債券為主

﹡農曆年將至二手成交放慢，十大屋苑周末成交按周急跌

﹡大部分新界東候選人認同應設立ＤＱ上訴機制

﹡劉兆佳稱難斷言日後反２３條人士會否被取消參選資格

﹡聶德權明起一連兩日訪問惠州和東莞

﹡畢馬威倡政府將部分利得稅稅率減半，首置豁免印花稅；畢馬威料財政盈餘

近１８００億元，財政儲備逾１﹒１萬億

﹡會計師公會表示現屬適當時機檢討稅制，不贊成「派錢」；會計師公會料今

年財政盈餘１７６０億，儲備逾萬億元

﹡內地傳媒指港珠澳大橋主體工程明日交付驗收

﹡一地兩檢法案委員會１２日首次會議，將選舉正副主席

﹡林鄭月娥期望立法會盡快完成審議及落實條例草案

﹡金管局表示本港銀行與虛擬貨幣提供者的業務往來謹慎；快速支付系統初期

將涵蓋港元和人民幣

﹡深股通額度全日用１﹒６６億元；滬股通流出３４﹒３２億，連續６日流出

且兩個月來最多

﹡通訊辦表示「４」、「７」及「８」流動電話號碼將推出供公眾使用

﹡樂善堂表示預計３月開展第２期社會房屋計劃，提供２０個單位

﹡屯赤路和港珠澳橋香港段等工程職位安排將交財會審議

﹡土地供應專責小組明開會，料討論粉嶺高球場改劃

（ｚｚ）

