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即市新聞

06/02/2018 08:02

《日出而作》道指急挫１１７５點，美元升債息回落，紐約油跌２％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４３４５．７５　跌　１１７５．２１點╱４．６０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６４８．９４　跌　　１１３．１９點╱４．１０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　６９６７．５３　跌　　２７３．４２點╱３．７８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３３４．９８　跌　　１０８．４５點╱１．４６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６８７．４９　跌　　　９７．６７點╱０．７６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２８５．８３　跌　　　７９．１５點╱１．４８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．０６，歐元兌美元１．２３７０
　
　　《最新資訊》﹡ＵＰＳ新購１８架波音貨機
　　　　　　　　﹡傳蘋果流動網絡晶片轉用英特爾捨棄高通
　　　　　　　　﹡美國１月ＩＳＭ非製造業指數創近１２年半高位
　　　　　　　　﹡美債息看升，「新債王」岡拉克：似８７股災前
　　　　　　　　﹡歐洲央行行長警告歐元匯率波動可能阻礙通脹上升
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）１６億購西半山舊樓４２伙
　　　　　　　　﹡美匯強勢美股急挫，紐約油跌近２％，金價靠穩
　　　　　　　　﹡避險需求增美債息從４年高位回落，美元上漲
　　　　　　　　﹡鮑威爾宣誓成為聯儲局主席
　　　　　　　　﹡何志平保釋申請被美國法院駁回，案件暫定１１月初開審
　　　　　　　　﹡旭輝（００８８４）一月合同銷售１０１億人幣，按年增１７％
　　　　　　　　﹡金輪天地（０１２３２）逾８億元購天后地塊發展商廈
　　　　　　　　﹡信德（００２４２）附屬向董事售澳門物業單位，收益２６９０萬
　　　　　　　　﹡皇中國際（０１６８３）擬夥內地公司開發航空旅遊市場
　　　　　　　　﹡華夏動漫（０１５６６）配發１億元年息６厘債券
　
　　《國企紅籌》﹡交行（３３２８）上海子公司交銀投資開業，從事債轉股及配套業務
　　　　　　　　﹡中創（０１６７８）料全年淨虧損顯著增加，銷售下降
　　　　　　　　﹡北水創開通以來第二高，大舉買入匯控（００００５）騰訊（００７００）
　　　　　　　　　工行（０１３９８）瑞聲（０２０１８）
　　　　　　　　﹡野村續望騰訊（００７００）５３６元，高盛唱好賭股及部分地產股
　　　　　　　　﹡大生農業金融（１１０３）獲中證監批准發行最多１２億人幣公司債
　
　　《神州民企》﹡卡森（００４９６）料全年虧損大增至１﹒７５億人幣
　　　　　　　　﹡康佰（０８１９０）料中期盈轉虧，放貸業務營業額跌
　　　　　　　　﹡綠城中國（０３９００）１月總合同銷售增約５８％至８７億人幣
　
　　《中國要聞》﹡中證監批復大連商品交易所生豬期貨立項申請
　　　　　　　　﹡北京今年將再清退５００家污染企業
　　　　　　　　﹡深圳高層與劉士余會面，雙方稱將助更多創新企業上市

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