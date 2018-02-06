《日出而作》道指急挫１１７５點，美元升債息回落，紐約油跌２％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４３４５．７５ 跌 １１７５．２１點╱４．６０％

標普５００ ２６４８．９４ 跌 １１３．１９點╱４．１０％

納斯達克 ６９６７．５３ 跌 ２７３．４２點╱３．７８％

倫敦富時１００ ７３３４．９８ 跌 １０８．４５點╱１．４６％

法蘭克福ＤＡＸ １２６８７．４９ 跌 ９７．６７點╱０．７６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２８５．８３ 跌 ７９．１５點╱１．４８％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．０６，歐元兌美元１．２３７０



《最新資訊》﹡ＵＰＳ新購１８架波音貨機

﹡傳蘋果流動網絡晶片轉用英特爾捨棄高通

﹡美國１月ＩＳＭ非製造業指數創近１２年半高位

﹡美債息看升，「新債王」岡拉克：似８７股災前

﹡歐洲央行行長警告歐元匯率波動可能阻礙通脹上升

﹡恆地（０００１２）１６億購西半山舊樓４２伙

﹡美匯強勢美股急挫，紐約油跌近２％，金價靠穩

﹡避險需求增美債息從４年高位回落，美元上漲

﹡鮑威爾宣誓成為聯儲局主席

﹡何志平保釋申請被美國法院駁回，案件暫定１１月初開審

﹡旭輝（００８８４）一月合同銷售１０１億人幣，按年增１７％

﹡金輪天地（０１２３２）逾８億元購天后地塊發展商廈

﹡信德（００２４２）附屬向董事售澳門物業單位，收益２６９０萬

﹡皇中國際（０１６８３）擬夥內地公司開發航空旅遊市場

﹡華夏動漫（０１５６６）配發１億元年息６厘債券



《國企紅籌》﹡交行（３３２８）上海子公司交銀投資開業，從事債轉股及配套業務

﹡中創（０１６７８）料全年淨虧損顯著增加，銷售下降

﹡北水創開通以來第二高，大舉買入匯控（００００５）騰訊（００７００）

工行（０１３９８）瑞聲（０２０１８）

﹡野村續望騰訊（００７００）５３６元，高盛唱好賭股及部分地產股

﹡大生農業金融（１１０３）獲中證監批准發行最多１２億人幣公司債



《神州民企》﹡卡森（００４９６）料全年虧損大增至１﹒７５億人幣

﹡康佰（０８１９０）料中期盈轉虧，放貸業務營業額跌

﹡綠城中國（０３９００）１月總合同銷售增約５８％至８７億人幣



《中國要聞》﹡中證監批復大連商品交易所生豬期貨立項申請

﹡北京今年將再清退５００家污染企業

﹡深圳高層與劉士余會面，雙方稱將助更多創新企業上市

