【全球大跌】港股跌幅再縮至１２１２點，暫重上三萬一

《經濟通通訊社６日專訊》港股午後曾低見３０６１３點，暴挫１６３２點，現重磅藍籌股

跌勢稍作喘定，港股跌幅進一步收窄，現大挫１２１２點或３﹒７６％，報３１０３２，暫重上

三萬一水平，主板成交１７７４﹒６６億元。

上證綜合指數報３４０２﹒２２，下跌８５﹒２８點或下跌２﹒４５％，成交

２３１１﹒６３億元人民幣。國指則跌５６５點報１２９１４。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石油 （００８５７） ５﹒８１元 下跌５﹒８３％

騰訊控股（００７００） ４１９﹒４０元 下跌４﹒９０％

工商銀行（０１３９８） ７﹒０８元 下跌４﹒８４％

中國人壽（０２６２８） ２５﹒０５元 下跌４﹒５７％

建設銀行（００９３９） ８﹒５９元 下跌４﹒６６％

港交所 （００３８８） ２７３﹒８０元 下跌４﹒３３％

中國銀行（０３９８８） ４﹒４６元 下跌４﹒０９％

中國平安（０２３１８） ８６﹒２５元 下跌３﹒８５％

匯豐控股（００００５） ８０﹒６５元 下跌２﹒６６％

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