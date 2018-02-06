  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2018 12:06

【全球大跌】港股下試五十天線，半日急挫１５９３點報３０６５１

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國近日公布的經濟數據理想，工資亦出現上升趨勢，通脹預期
亦因此升溫，市場憂慮聯儲局會加快加息步伐，美國十年期債息再創近四年新高，道指隔晚暴跌
１１７５點或４﹒６％，創史上最大單日點數跌幅，報２４３４５。標普５００指數收市報
２６４８點，下跌１１３點或４﹒１％。納指收６９６７點，跌２７３點或３﹒８％。
　　受外圍拖累，港股今早裂口低開１２１６點，跌幅僅最多收窄至９５９點，其後內銀股普遍
跌幅擴大至逾６％，騰訊（００７００）及其他重磅股亦挫逾半成，港股持續下探，一度跌
１６１７點報３０６２８，最終半日急瀉１５９３點或４﹒９％，報３０６５１，逼近５０天線
（３０５９１）。半日總成交１３８４﹒９４億元。
　　上證綜指收半日收報３４１２，跌７４點或２﹒１５％；國指報１２６５７，急挫８２２點
或６﹒１％。

＊建行工行急挫近７％，多隻內房股暴瀉逾一成＊

　　昨日在中資金融股帶動下，港股全日跌幅收窄至３５６點，但今日內銀內險沽壓持續，四大
行普遍跌逾６％，建行（００９３９）挫６﹒５％，報８﹒４２元。工行（０１３９８）跌
６﹒７％，報６﹒９４元。中行（０３９８８）挫６﹒２％，報４﹒３６元。農行
（０１２８８）跌６﹒２６％午收４﹒４９元。招行（０３９６８）跌５﹒７％，報３５﹒７５
元。信行（００９９８）挫７﹒２％，報６﹒２３元。
　　平保（０２３１８）急挫６﹒２％，報８４﹒１５元。國壽（０２６２８）跌６﹒１％，報
２４﹒６５元。太平（００９６６）跌７﹒５％，報３０﹒９元。新華保險（０１３３６）推５
﹒９６％，報４７﹒３５元。
　　多售內房股錄得逾一成跌幅，碧桂園（０２００７）急挫１０﹒２％，報１４﹒６６元，為
表現最差藍籌。中國奧園（０３８８３）挫１３﹒６６％，報５﹒６９元。新城發展
（０１０３０）跌１２﹒１％，報６﹒２５元。旭輝（００８８４）挫１０﹒７％，報６元。

＊美債息揚公用股未能抗跌，煤氣跌幅最小藍籌＊

　　重磅股方面，騰訊（００７００）挫５﹒９％，報４１５元。港交所（００３８８）跌
５﹒４％，報２７０﹒８元。匯控（００００５）挫３﹒１４％，報８０﹒２５元。友邦
（０１２９９）走低３﹒７％，報６１﹒４５元。中移動（００９４１）跌２﹒８％，報
７７﹒６５元。
　　國際油價跌近２％，中石化（００３８６）跌５﹒６％，報６﹒３８元。中石油
（００８５７）及中海油（００８８３）分別挫近７％，報５﹒７４元及１１﹒５４元。
　　美債息再創新高，公用股全線下挫，中電（００００２）跌１﹒８４％，報７７﹒４元。煤
氣（００００３）跌１﹒８３％，報１５﹒０６元，為跌幅最小藍籌。電能（００００６）挫２
﹒６５％，報６６﹒１元。港鐵（０００６６）走低１﹒８％，報４２﹒８５元。港燈
（０２６３８）軟０﹒５６％，報７﹒１４元。領展（００８２３）挫２﹒６％，報６５﹒４元
。置富（００７７８）跌２﹒２６％，報９﹒０９元。（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道06/02/2018
【全球大跌】彭偉新：港股將跌穿50天線 大戶沽貨北水支持有限
生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股開市暴瀉1216點 林鄭：港金融市場穩健
國際動態06/02/2018
三星繼承人李在鎔 改判緩刑獲釋
生財有道05/02/2018
【港股劇挫】百億北水湧入低吸 港股跌幅由近千收窄至356點
國際動態05/02/2018
美3大行 禁信用卡買虛擬幣
興證快訊05/02/2018
美息及美元走勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 25
暢所欲妍 ． 屈穎妍
「害」人師表 12 新文章
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 1
小薯茶水間 NEW
【五個不能犯的錯】天天寫，都會寫出一封失禮的email？ 5
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活
玄來更精彩 ． 黃美雲
【開個靚頭】歲晚新春做乜嘢先會全年大吉？ 3
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休遇著大牛市
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
知‧解醫學 ． 姜素婷
「藥房」是騙錢的地方？社區藥劑師先天不足之謎 8
我家私房菜 ． 韋太
【新年好滋味】蒜香椒鹽豬柳 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 7
健康大晒 NEW
【未病先防】又冷又濕病毒肆虐 中醫教你3款預防流感湯水 4
台灣熱話 ． 姚超文
【人氣測試機】蔡英文「萬物當春、幸福共好」春聯負評不斷 5
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
是真跌嗎？
第一桶金 ． 方元
建立倉底 長期回報比hit and run 好
玩樂好去處
【健康精品超市】3低1高健康潮食區！減鹽+無糖+超級食物 1
拆解耳鼻喉 ． 黃德彰
【睡眠窒息症】最體貼的結婚禮物，就是解決鼻鼾問題 2
創業兵團
砵蘭街米芝蓮小店 8成名廚曾光顧
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 742
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷 1
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 1
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 4
健康大晒 NEW
【救腦三小時】5步簡單測試「腦中風」！必須了解的緊急應對措施 2
產品簡介

【etnet New Year Bonus賞你】ELEMENTS圓方‧如意吉祥利是封套裝

【etnet New Year Bonus賞你】 新城市廣場‧「LEGO® minifigures祝賀潮語利是封」賀年版及揮春

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊