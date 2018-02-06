【全球大跌】港股下試五十天線，半日急挫１５９３點報３０６５１

《經濟通通訊社６日專訊》美國近日公布的經濟數據理想，工資亦出現上升趨勢，通脹預期

亦因此升溫，市場憂慮聯儲局會加快加息步伐，美國十年期債息再創近四年新高，道指隔晚暴跌

１１７５點或４﹒６％，創史上最大單日點數跌幅，報２４３４５。標普５００指數收市報

２６４８點，下跌１１３點或４﹒１％。納指收６９６７點，跌２７３點或３﹒８％。

受外圍拖累，港股今早裂口低開１２１６點，跌幅僅最多收窄至９５９點，其後內銀股普遍

跌幅擴大至逾６％，騰訊（００７００）及其他重磅股亦挫逾半成，港股持續下探，一度跌

１６１７點報３０６２８，最終半日急瀉１５９３點或４﹒９％，報３０６５１，逼近５０天線

（３０５９１）。半日總成交１３８４﹒９４億元。

上證綜指收半日收報３４１２，跌７４點或２﹒１５％；國指報１２６５７，急挫８２２點

或６﹒１％。



＊建行工行急挫近７％，多隻內房股暴瀉逾一成＊



昨日在中資金融股帶動下，港股全日跌幅收窄至３５６點，但今日內銀內險沽壓持續，四大

行普遍跌逾６％，建行（００９３９）挫６﹒５％，報８﹒４２元。工行（０１３９８）跌

６﹒７％，報６﹒９４元。中行（０３９８８）挫６﹒２％，報４﹒３６元。農行

（０１２８８）跌６﹒２６％午收４﹒４９元。招行（０３９６８）跌５﹒７％，報３５﹒７５

元。信行（００９９８）挫７﹒２％，報６﹒２３元。

平保（０２３１８）急挫６﹒２％，報８４﹒１５元。國壽（０２６２８）跌６﹒１％，報

２４﹒６５元。太平（００９６６）跌７﹒５％，報３０﹒９元。新華保險（０１３３６）推５

﹒９６％，報４７﹒３５元。

多售內房股錄得逾一成跌幅，碧桂園（０２００７）急挫１０﹒２％，報１４﹒６６元，為

表現最差藍籌。中國奧園（０３８８３）挫１３﹒６６％，報５﹒６９元。新城發展

（０１０３０）跌１２﹒１％，報６﹒２５元。旭輝（００８８４）挫１０﹒７％，報６元。



＊美債息揚公用股未能抗跌，煤氣跌幅最小藍籌＊



重磅股方面，騰訊（００７００）挫５﹒９％，報４１５元。港交所（００３８８）跌

５﹒４％，報２７０﹒８元。匯控（００００５）挫３﹒１４％，報８０﹒２５元。友邦

（０１２９９）走低３﹒７％，報６１﹒４５元。中移動（００９４１）跌２﹒８％，報

７７﹒６５元。

國際油價跌近２％，中石化（００３８６）跌５﹒６％，報６﹒３８元。中石油

（００８５７）及中海油（００８８３）分別挫近７％，報５﹒７４元及１１﹒５４元。

美債息再創新高，公用股全線下挫，中電（００００２）跌１﹒８４％，報７７﹒４元。煤

氣（００００３）跌１﹒８３％，報１５﹒０６元，為跌幅最小藍籌。電能（００００６）挫２

﹒６５％，報６６﹒１元。港鐵（０００６６）走低１﹒８％，報４２﹒８５元。港燈

（０２６３８）軟０﹒５６％，報７﹒１４元。領展（００８２３）挫２﹒６％，報６５﹒４元

。置富（００７７８）跌２﹒２６％，報９﹒０９元。（ｔｔ）

