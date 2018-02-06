《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價３０７１５跌１３２６點，高水１１９點，
成交２６５６７９張。即月國指期貨最後交易價１２８４９，跌５４８點，高水１６２點，成交
２２８１８５張。（ｆｆ）
06/02/2018 16:32
【全球大跌】恒指期貨最後交易價３０７１５點，挫１３２６點高水
《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價３０７１５跌１３２６點，高水１１９點，
成交２６５６７９張。即月國指期貨最後交易價１２８４９，跌５４８點，高水１６２點，成交
２２８１８５張。（ｆｆ）
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