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即市新聞

06/02/2018 16:50

《盤後部署》全球股市跌勢已成，港股三萬點為初步支持

　　《經濟通通訊社６日專訊》港股今日迎來本星期第二日跌市，亦是四連跌。道指繼上周五
（２日）急跌６６５點後，美國十年期債息昨日（５日）飆至近２﹒９厘，再創近四年新高，市
場再度瀰漫恐慌情緒，道指暴跌１１７５點，創史上最大單日點數跌幅，幾乎蒸發過去一個月的
累計升幅；標指則瀉１１３點，報２６４８；納指下滑２７３點失守七千關，報６９６７。今早
亞太區股市跟隨急跌，港股跟隨外圍跌市，低開１２１６點或３﹒７７％，報３１０２８點；國
指則下跌５９９點或４﹒４５％，報１２８８０點。兩指數今日最多分別挫１６６７點及８２７
點，低見３０５７７及１２６５２回點。港股最終瀉１６４９點或５﹒１２％，報３０５９５點
收市，五十天線（３０５９０點）失而復得，而國指則挫７９３點或５﹒８９％，報１２６８６
點收市。
　　恆指四連跌累跌２２９１點或６﹒９７％。
　　今日主板成交２５８０﹒１８億元，為２０１５年４月以來高最高，為史上第三大主板成交
金額。

＊美股期指反彈，仍未能確定是否喘定＊

　　美國十年期債息攀升，預期升勢長遠會持續，這將削弱企業融資能力，因此投資者對於美國
上市公司的盈利前景會有擔憂，進而減持美股。加上美元弱勢，資金流出美國市場，預計美股後
市會繼續弱勢。
　　執筆時，道指３月期貨回升０﹒４％，美國標普５００　３月期指反彈１％，納指３月期指
亦升近１％，整體走向仍然反覆，暫時未能確定美股是否喘定，以及投資者恐慌情緒是否減弱。
　　
＊滬指創兩年最大單日跌幅，外資撤離＊

　　滬指挫３﹒３５％創近兩年最大單日跌幅。北上投資Ａ股的深股通１３０億元（人民幣．下
同）額度，全日額度餘１５２﹒９８億元，賣盤超買盤，流出２２﹒９８億元，為深股通開通以
來，流出最多。
　　北上投資Ａ股的滬股通１３０億元額度，全日賣盤超買盤，額度餘２０３﹒６６億，流出
７３﹒６６億，是連續７日流出兼創自２０１５年７月６日（流出１３３﹒８５億）以來的兩年
半最大流出量，反映外資撤離。預計Ａ股短期內亦是趨向下跌，本港股市必受拖累。
　　技術上，恆指１４天ＲＳＩ報３７，不過今日以接近全日最低位收市，五十天線
（３０５９０點）勢危，港股後市或回至三萬點關口方見支持。（ｆｆ）

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