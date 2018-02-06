《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行維持利率於１﹒５％不變，符合市場預期，澳元現偏軟
，跌０﹒２％至０﹒７８６２美元。
央行表示，貨幣政策維持穩定與經濟增長及通脹目標相符，中期來看預計經濟增長約３％，
相信低利率將可繼續支撐經濟。
至於通脹方面，央行認為通脹將在一段時間內維持於低位，估計明年通脹將略超過２％。央
行續指，失業率估計將急速下跌，勞動力市場會繼續收緊，將可推動薪酬逐漸上升。（ｍｎ）
06/02/2018 11:35
《地區經濟》澳洲央行一如預期維持利率不變，澳元現偏軟
《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行維持利率於１﹒５％不變，符合市場預期，澳元現偏軟
，跌０﹒２％至０﹒７８６２美元。
央行表示，貨幣政策維持穩定與經濟增長及通脹目標相符，中期來看預計經濟增長約３％，
相信低利率將可繼續支撐經濟。
至於通脹方面，央行認為通脹將在一段時間內維持於低位，估計明年通脹將略超過２％。央
行續指，失業率估計將急速下跌，勞動力市場會繼續收緊，將可推動薪酬逐漸上升。（ｍｎ）
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