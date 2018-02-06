【全球大跌】日股跌幅擴大至６％，日本央行稱密切關注市場動向

《經濟通通訊社６日專訊》亞洲股市跟隨美股急挫，日經平均指數經濟尋底，現跌６﹒１％

至２１３０３點。日本央行行長黑田東彥表示，密切關注市場動向，但股市波動由多種因素造成

，現時日本、歐洲及美國經濟情況非常好。

他又再次強調，將繼續執行強而有力的貨幣寬鬆政策，因通脹率距離目標尚遠。（ｍｎ）

