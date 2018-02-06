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06/02/2018 13:08

《異動股》碧桂園（２００７）雖獲唱好，惟跌幅隨市擴大至１１％

　　《經濟通通訊社６日專訊》碧桂園（０２００７）跌幅擴大至１０﹒１７％，報１４﹒６６
元；成交約８０８２萬股，涉資１２﹒２０億元。
　　恆指現報３０７６４，跌幅擴至１４８０點，主板成交１５１１﹒５０億元。
　　野村證券發表研究報告，預期碧桂園將在今年的市場整合中有更佳地位，而２０１７財年的
強勁業績表現亦是公司的潛在催化劑。該行維持公司「買入」投資評級，並將股份再次加到該行
的行業首選之一，目標價由１５﹒３元上調至２０元。
　　報告指，碧桂園在足夠的可銷售資源支撐下，今年合同銷售增加４５％至８０００億元（人
民幣．下同），較其全年目標７０００億元更高。
　　此外，該行對第三至五線城市的前景感到更為正面，相信第三至五線城市因競爭較少，行業
整合較第一至二線城市容易。野村又預料，信貸收緊亦加強公司優勢，料大發展商較有更多低成
本的融資渠道。
　　野村預期碧桂園２０１７業績表現強勁，核心盈利按年增長７５％，毛利率由去年
２１﹒１％升至２３﹒１％，而淨負債率有所回升，但仍維持低於７０％。該行又預期公司
２０１８及２０１９財年的盈利將進一步增長５２％及４９％。
　　該行又提到，碧桂園股份現時市盈率只是６﹒８倍，低於行業平均７﹒４倍的市盈率。該行
並將２０１８財年至２０１９財年的核心盈利預測分別提升３％、６％及１６％。
　　其他內房股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海宏洋　（０００８１）　　　４﹒０７元　　　下跌９﹒７６％
　　保利置業　（００１１９）　　　３﹒９８元　　　下跌６﹒５７％
　　越秀地產　（００１２３）　　　１﹒５４元　　　下跌７﹒７８％
　　大悅城地產（００２０７）　　　１﹒２５元　　　下跌６﹒０２％
　　瑞安房地產（００２７２）　　　２﹒３２元　　　下跌７﹒５７％
　　凱華集團　（００２７５）　　　０﹒０９５元　　下跌６﹒８６％
　　ＳＯＨＯ　（００４１０）　　　４﹒２９元　　　下跌６﹒３３％
　　金地商置　（００５３５）　　　１﹒０７元　　　下跌１０﹒０８％
　　深圳控股　（００６０４）　　　３﹒２７元　　　下跌５﹒２２％
　　眾安房產　（００６７２）　　　０﹒６９元　　　下跌８﹒００％

　　合生創展　（００７５４）　　　７﹒２５元　　　下跌９﹒９４％
　　世茂房地產（００８１３）　　２１﹒１５元　　　下跌８﹒６４％
　　中國金茂　（００８１７）　　　４﹒９５元　　　下跌６﹒２５％
　　旭輝控股　（００８８４）　　　６﹒１２元　　　下跌８﹒９３％
　　龍湖地產　（００９６０）　　２３﹒９５元　　　下跌５﹒５２％
　　新城發展　（０１０３０）　　　６﹒１４元　　　下跌１３﹒６４％
　　寶龍地產　（０１２３８）　　　３﹒８６元　　　下跌８﹒７５％
　　中國新城鎮（０１２７８）　　　０﹒２９５元　　下跌４﹒８４％
　　禹洲地產　（０１６２８）　　　５﹒３１元　　　下跌６﹒０２％
　　佳兆業集團（０１６３８）　　　４﹒４４元　　　下跌７﹒８８％

　　花樣年　　（０１７７７）　　　１﹒２９元　　　下跌８﹒５１％
　　合景泰富　（０１８１３）　　１１﹒７４元　　　下跌１０﹒６５％
　　融創中國　（０１９１８）　　３１﹒２０元　　　下跌９﹒９６％
　　碧桂園　　（０２００７）　　１４﹒６６元　　　下跌１０﹒１７％
　　萬科企業　（０２２０２）　　３６﹒５５元　　　下跌３﹒８２％
　　中國上城　（０２３３０）　　　０﹒２３４元　　下跌１﹒６８％
　　富力地產　（０２７７７）　　２０﹒００元　　　下跌７﹒６２％
　　首創置業　（０２８６８）　　　４﹒４８元　　　下跌８﹒２０％
　　中國恆大　（０３３３３）　　２３﹒００元　　　下跌８﹒９１％
　　遠洋集團　（０３３７７）　　　５﹒８３元　　　下跌６﹒４２％

　　龍光地產　（０３３８０）　　１０﹒５２元　　　下跌９﹒４７％
　　雅居樂　　（０３３８３）　　１２﹒９２元　　　下跌７﹒５８％
　　中國奧園　（０３８８３）　　　５﹒７１元　　　下跌１３﹒３５％
　　綠城中國　（０３９００）　　１１﹒８０元　　　下跌９﹒２３％
　　中國宏泰　（０６１６６）　　　３﹒７４元　　　下跌５﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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